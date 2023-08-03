КХЛ проинспектирует новую арену «Сибири» в период с 22 по 26 августа

КХЛ проинспектирует новую арену в Новосибирске в период с 22 по 26 августа.

Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

«Официальное открытие арены произойдет 13 августа, и после этого мы ожидаем инспекцию.

У нас будет проходить традиционный турнир имени Белосохова с 22 по 26 августа здесь [на арене], и в рамках этого турнира как раз инспекция КХЛ сюда приедет. Будут играть шесть команд нашей молодежной лиги», – сказал Ахапов.

Министр добавил, что финальное тестирование объекта пройдет именно во время турнира.

Вместимость «Арены-Сибирь» рассчитана на 10,5 тысяч зрителей.

После открытия арена станет домашней для клуба Фонбет Чемпионата КХЛ « ».