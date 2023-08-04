Власти Новосибирской области хотят провести всероссийский хоккейный форум на новой арене «Сибири»

Теги Сибирь ФХР КХЛ Арена-Сибирь детский хоккей ТАСС Хоккей

Власти Новосибирской области хотят провести всероссийский хоккейный форум на новой арене.

«В рамках этой арены, в рамках ее опять-таки многофункциональности мы хотим начать со следующего года проводить именно хоккейный форум, такой масштабный российского уровня, где будут обсуждаться проблемы развития как детского, так и профессионального хоккея.

Арена позволяет проводить очень масштабные мероприятия, не только концертные, но и образовательные», – сказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов. 

По словам чиновника, трансформация арены под проведение мероприятий происходит за 6-8 часов.

Церемония открытия объекта запланирована на 13 августа. На лед выйдут юниорские сборные России и Беларуси. 

Новый дворец рассчитан на 10,5 тысячи зрителей. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную и тренировочную арены с трибунами. 

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