Власти Новосибирской области хотят провести всероссийский хоккейный форум на новой арене «Сибири»

Власти Новосибирской области хотят провести всероссийский хоккейный форум на новой арене.

«В рамках этой арены, в рамках ее опять-таки многофункциональности мы хотим начать со следующего года проводить именно хоккейный форум, такой масштабный российского уровня, где будут обсуждаться проблемы развития как детского, так и профессионального хоккея.

позволяет проводить очень масштабные мероприятия, не только концертные, но и образовательные», – сказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

По словам чиновника, трансформация арены под проведение мероприятий происходит за 6-8 часов.

Церемония открытия объекта запланирована на 13 августа. На лед выйдут юниорские сборные России и Беларуси.

Новый дворец рассчитан на 10,5 тысячи зрителей. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную и тренировочную арены с трибунами.