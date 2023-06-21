Депутат Милонов о Fan ID: «Детям до 14 лет он не нужен, наверное – они ответственности не несут. Через систему распознавания лиц многое можно оптимизировать»

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что детям до 14 лет не нужен Fan ID.

– Ждать ли нам в новом сезоне послаблений с ?

– Никто не ожидал, что будет послабление в этом сезоне, но все-таки лед тронулся.

Fan ID – с одной стороны вопрос безопасности, с другой есть вещи, которые можно не менять, сделав их более удобными для всех. То есть, чтобы уровень безопасности соответствовал всем критериям, которые требуются от клубов, и это было более комфортно для любителей спорта.

Я очень переживаю, что есть пустые трибуны, фанаты не ходят на футбол. Это, конечно, не очень правильно. РФС и клубы вместе с фанатским сообществом должны обсудить, какие возможные шаги могли бы предпринять обе стороны для снижения напряженности. Не только со стороны РФС или согласно закону, но и с точки зрения клубов тоже.

К ультимативной форме тоже не стоит обращаться. Я бы очень хотел, чтобы имеющийся кризис был бы разрешен.

– Могут ли отменить Fan ID для детей до 14 лет?

– Я искренне считаю, что система распознавания лиц с введением новых средств контроля позволит многие вещи оптимизировать. Через Face ID можно любому заблокировать доступ на стадион.

Если человек идет весь затянутый балаклавой, то его не пропускают. Нужно показать лицо. Компьютер считал и проанализировал, входит ли он в число потенциально опасных лиц, чей список согласован клубами и службой безопасности, и не пустили его. Не то, что я предлагаю. Но это как вариант.

С детьми точно надо. У нас лица до 14 лет никакой ответственности не несут, даже за самые серьезные преступления. Тем более, они не являются дееспособными. Наверное, им Fan ID и не нужен.

Моему сыну 11 лет. Он же не хулиган. От того, что он придет на стадион, будет только лучше. В 11 лет он явно не будет стульями кого-то бить.

– То есть, Face ID может быть альтернативой Fan ID в будущем?

– Я бы лично очень хотел, буду сейчас обсуждать этот вопрос с коллегами, чтобы это было атрибутом дееспособных граждан, – сказал .