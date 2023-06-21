Депутат Милонов о Fan ID: «Детям до 14 лет он не нужен, наверное – они ответственности не несут. Через систему распознавания лиц многое можно оптимизировать»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума стадионы Виталий Милонов Политика Fan ID Футбол

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что детям до 14 лет не нужен Fan ID.

– Ждать ли нам в новом сезоне послаблений с Fan ID?

– Никто не ожидал, что будет послабление в этом сезоне, но все-таки лед тронулся.

Fan ID – с одной стороны вопрос безопасности, с другой есть вещи, которые можно не менять, сделав их более удобными для всех. То есть, чтобы уровень безопасности соответствовал всем критериям, которые требуются от клубов, и это было более комфортно для любителей спорта.

Я очень переживаю, что есть пустые трибуны, фанаты не ходят на футбол. Это, конечно, не очень правильно. РФС и клубы вместе с фанатским сообществом должны обсудить, какие возможные шаги могли бы предпринять обе стороны для снижения напряженности. Не только со стороны РФС или согласно закону, но и с точки зрения клубов тоже.

К ультимативной форме тоже не стоит обращаться. Я бы очень хотел, чтобы имеющийся кризис был бы разрешен.

– Могут ли отменить Fan ID для детей до 14 лет?

– Я искренне считаю, что система распознавания лиц с введением новых средств контроля позволит многие вещи оптимизировать. Через Face ID можно любому заблокировать доступ на стадион.

Если человек идет весь затянутый балаклавой, то его не пропускают. Нужно показать лицо. Компьютер считал и проанализировал, входит ли он в число потенциально опасных лиц, чей список согласован клубами и службой безопасности, и не пустили его. Не то, что я предлагаю. Но это как вариант.

С детьми точно надо. У нас лица до 14 лет никакой ответственности не несут, даже за самые серьезные преступления. Тем более, они не являются дееспособными. Наверное, им Fan ID и не нужен.

Моему сыну 11 лет. Он же не хулиган. От того, что он придет на стадион, будет только лучше. В 11 лет он явно не будет стульями кого-то бить.

– То есть, Face ID может быть альтернативой Fan ID в будущем?

– Я бы лично очень хотел, буду сейчас обсуждать этот вопрос с коллегами, чтобы это было атрибутом дееспособных граждан, – сказал Милонов.

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25 комментариев

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Michael Boldyrev
Очень напоминает мычание про цели, которые есть, достигнуты и неизменны)
+35
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+31
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ARIGAMI ARIGAMI
Предлагаю ввести фан айди для эмбрионов и людям старше 170-ти лет!
+32
-3
+29
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Максим Черкашин
Ответ Michael Boldyrev
Очень напоминает мычание про цели, которые есть, достигнуты и неизменны)
Как Останина сказала в госдуре. Товарищи депутаты давайте хотя бы сделаем вид, что заботимся о гражданах.😁
+13
0
+13
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alexandresong
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Предлагаю ввести фан айди для эмбрионов и людям старше 170-ти лет!
Главное не забыть про комаров:)
+12
0
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Олег Мохов
у палицаев и росгвардии фейсы затянуты балаклавой и их почему то везде пропускают
+14
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Veld
неправильные мысли, надо ввести уголовку для детей с 10-ти лет, куда логичнее
+9
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MironSM84
Фан айди ..... иди!
+8
0
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damondiamond
ну да, у людей после 14 лет рожа становится такая, что по камерам не различить, поэтому только до 14 лет можно не делать фан айди
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Вечно в бане
И неправильно, кстати.
Сегодня они ответственность не несут, и фан-айди не получают, а завтра начнут фейки про ВС РФ распространять.
Срочно менять УК пора.
+6
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ОлегИванов
Ответ HI MARS
Эх,быстрее бы уже начали чипировать людей
Маск уже начал, так что твоя мечта сбылась.
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ alexandresong
Главное не забыть про комаров:)
И про микробов и бактерий
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Bashibuzuck
Давно уже пора всем чипы вживить😁
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HI MARS
Эх,быстрее бы уже начали чипировать людей
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Катерина Петрова
Милонов не в курсе современной молодёжи. В 11 лет и пить, и курить, и стульями бросаться - это они с радостью
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Мистер Блин
как можно относится к высказываниям человека, который со своей женской фигурой пытает счастье в выставочных боях))) блевотина
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HoratioH
- Моему сыну 11 лет. Он же не хулиган. Явно не будет стульями кого-то бить.

А с чего ты это взял, Виталик? Может у тебя особо злостный рецидивист подрастает? Иди с ним в МФЦ, стой в очередях, делай Фан айди! Заодно и простому народу пример подашь!
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Сергей Жарковский
Милонова без прибора для распознавания лиц ни с кем не перепутаешь!🤣
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Александр Александрович
Милонов и футбол зто оксюморон
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игрочишка всея руси
Сразу на проходах вручайте автомат и форму .
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Лев Каменев
Депутату Милонову он тоже не нужен. Ведь он, как и лица до 14 лет, никакой ответственности не несет. Да и врядли является дееспособным.
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Rumov
Депутат Милонов, хоть детей до 14-лет не трогай.
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Иванинью Лав
Был на победном финале кубка в луже. Сам я не из Москвы. Хочу сказать, что такого бреда я нигде не видел. Во-первых, заставили сдать в камеру хранения маленькую 150 мл. керамическую кружку. Во-вторых, куча бесполезных людей комонавты и в жёлтом закрыли выход со стадиона именно где я и многие другие сдали вещи в камеру хранения. Минут 15 мы их крыли матом пока они не отдали наши вещи. Но выход к метро так и не открыли, заставили делать круголя вокруг стадиона. спрашивается, вот на какой?
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