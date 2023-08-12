Овечкин о том, как отметит возможный рекорд НХЛ по голам: «Придется не воду пить, а другие напитки, чтобы прийти в себя»

Александр Овечкин высказался о том, что будет пить, если побьет рекорд Гретцки.

37-летний капитан « » забросил 822 шайбы в регулярных чемпионатах за карьеру. Он занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь (894).

«Как проведу день после установления рекорда? Думаю, что многие из нас проснутся чуть-чуть с больной головой.

Придется не воду пить, а другие напитки, чтобы прийти в себя», – сказал .