Тамбиев о гражданстве РФ для канадцев «Адмирала»: «Сказал клубу, чтобы предложили. Один не хочет, другие тоже откажутся, думаю»

Теги КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал лимит на легионеров натурализация Тайлер Грэйовак Джованни Фьоре Спорт-Экспресс Колби Уильямс Хоккей

Леонид Тамбиев сказал, что «Адмирал» предлагал канадским игрокам гражданство РФ.

– Хотели именно трех канадцев, чтобы они комфортнее чувствовали себя вместе?

– Конечно. Чтобы они психологически себя увереннее чувствовали в раздевалке. Знаю, что часть ребят разговаривает по-английски. Но, опять же, психологический фактор. Для Фиоре это первый год в КХЛ. Хочу, чтобы он чувствовал себя комфортно и дома, и в раздевалке с ребятами. Колби Уильямс и Тайлер Грэйовак ему помогут быстрее адаптироваться в лиге.

– Своим канадцам не предлагали получить российский паспорт?

– Я сказал и генеральному директору, и спортивному директору, чтобы они предложили. Знаю, что один канадец отказался. Есть еще два варианта.

– Они думают?

– Я еще не спрашивал. Поглощен турниром. Знаю, что один канадец отказался. Говорит, не хочет. Думаю, два других тоже откажутся, – сказал главный тренер клуба из Владивостока. 

 

 

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