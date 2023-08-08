Тамбиев о легионерах: «У меня был список игроков из АХЛ, это были такие топовые хоккеисты! Но не едут, гады!»

Теги АХЛ КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Тайлер Грэйовак Матч ТВ Джованни Фьоре деньги Хоккей

Леонид Тамбиев высказался о легионерах в составе «Адмирала».

– Вы говорили в апреле, что будете смотреть много матчей АХЛ, искать легионеров в Северной Америке. Но в итоге нашли их в Старом Свете: Джованни Фьоре приехал из чемпионата Германии, а Тайлер Грэйовак в прошлом сезоне вообще выступал за «Витязь».

– Вы не представляете, сколько я пересмотрел матчей. У меня был такой список игроков из АХЛ! Это были такие топовые хоккеисты! Такие бомбардиры!

Но не едут, гады! (Смеется). Вот не едут, и все. Мы уже вышли на агента, который представляет интересы этих игроков. Но что сделаешь? Не едут.

Но я доволен и Грэйоваком, и Фьоре. Может, они незвездные. Но мне нужны правильные игроки. Это самое главное для «Адмирала». Мы же не за звездами гонимся, а хотим сделать команду-звезду. Это гораздо сложнее.

– Вот «Барыс» подписал американского форварда Райли Барбера, дав ему 55 млн рублей за сезон. Почему Барбер едет в Казахстан, но не во Владивосток?

– Во-первых, легионеры боятся общественного мнения. Второе – Владивосток. Третье – это деньги.

– Вы не готовы дать 55 млн?

– Вы же знаете нашу зарплатную ведомость. Мы не можем. Я не обсуждаю финансовые дела. Лично я бы дал такую зарплату этим хоккеистам. Но не отвечаю за деньги, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Einfach Safari
топовые хоккеисты не играют в АХЛ
Может именно для Тамбиева есть топовые хоккеисты из АХЛ, а для Васи Пупкина нету там топовых, всё просто
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лимита наверное испугались.
Не хотят на лавке сидеть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тренер Сан-Хосе: " Мы обменяли Карлсона и расчистили платёжку, но Ткачёв, сука,остался в Авангарде ".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий