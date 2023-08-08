Тамбиев о легионерах: «У меня был список игроков из АХЛ, это были такие топовые хоккеисты! Но не едут, гады!»

Леонид Тамбиев высказался о легионерах в составе «Адмирала».

– Вы говорили в апреле, что будете смотреть много матчей , искать легионеров в Северной Америке. Но в итоге нашли их в Старом Свете: Джованни Фьоре приехал из чемпионата Германии, а Тайлер Грэйовак в прошлом сезоне вообще выступал за «Витязь».

– Вы не представляете, сколько я пересмотрел матчей. У меня был такой список игроков из АХЛ! Это были такие топовые хоккеисты! Такие бомбардиры!

Но не едут, гады! (Смеется). Вот не едут, и все. Мы уже вышли на агента, который представляет интересы этих игроков. Но что сделаешь? Не едут.

Но я доволен и Грэйоваком, и Фьоре. Может, они незвездные. Но мне нужны правильные игроки. Это самое главное для «Адмирала». Мы же не за звездами гонимся, а хотим сделать команду-звезду. Это гораздо сложнее.

– Вот «Барыс» подписал американского форварда Райли Барбера, дав ему 55 млн рублей за сезон. Почему Барбер едет в Казахстан, но не во Владивосток?

– Во-первых, легионеры боятся общественного мнения. Второе – Владивосток. Третье – это деньги.

– Вы не готовы дать 55 млн?

– Вы же знаете нашу зарплатную ведомость. Мы не можем. Я не обсуждаю финансовые дела. Лично я бы дал такую зарплату этим хоккеистам. Но не отвечаю за деньги, – сказал главный тренер « » .