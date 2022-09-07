Рыбар о решении играть за «Спартак»: «Я думаю не о политике, а о спорте. В Москве здорово, очень хорошие люди»

Вратарь Патрик Рыбар высказался о своем решении играть в России.

«У меня были кое-какие предложения в Европе и из России, и я считаю, что «Спартак» – это самый лучший выбор. В Москве все здорово, хороший город, здесь очень хорошие люди, как и в команде тоже. Я удовлетворен организацией.

Возможный невызов в сборную Словакии? Я не думаю об этом. Приезд сюда был выбором как моим, так и моей семьи. Мы говорили много об этом, и нахожусь на том месте, которое мне подходит.

Я думаю не о политике, а только о спорте, и счастлив играть как в , так и в национальной команде», – сказал Рыбар.