Александр Кожевников: «Без России тяжело собирать трибуны, но маловероятно, что это повлияет на ИИХФ. Американцы дадут денег, если что, для них нет проблемы напечатать бумажек»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею болельщики ЧМ по хоккею Александр Кожевников Политика Р-Спорт деньги Хоккей

Александр Кожевников считает, что политики оказывают огромное влияние на ИИХФ.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. В марте ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что сборная России готова вернуться к международным турнирам, чтобы ИИХФ не обанкротилась.

«То, что у ИИХФ проблемы с финансами, было ясно по посещаемости на прошедшем чемпионате мира в Финляндии. Без России тяжело собирать полные трибуны. Но маловероятно, что это как-то повлияет на руководство ИИХФ.

Если бы они сами решали, может быть, это имело бы значение. А так, на них огромное влияние оказывают политики.

Нас ведь убрали не по каким-то объективным причинам, а именно из-за политики. Американцы, если что, дадут денег. Для них нет проблемы напечатать еще бумажек. Вон как они швыряют ими по всему миру – десять миллиардов туда, десять миллиардов сюда. Если что, дадут и в хоккей», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Роман Ротенберг: «У ИИХФ все рухнуло без России. Экономическая модель устремилась вниз. Пройдет еще какое-то время, и они просто обанкротятся»

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7 комментариев

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Синяя Кровь
6-й человек который сегодня высказался как скоро все обонкротятся без россии. вот что значит приказ с верху пришел! Учитесь, молодежь, вот так работает пропаганда.
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АндрейАршавинЛучшийФутболистМира
Да, Америка же все проблемы решает печатанием бумажек. Какой видный экономист пропадает.
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+9
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Разрушающий мифы
Вместо того, чтобы спокойно продлить свой чемпионат до конца мая продолжают подстраиваться под график этой ненавистной ИИХФ и параллельно бесконечно ныть о недопуске к её соревнованиям.
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Шепот Шумов
Что-то по курсу кажется, что кто-то другой включил станок по выпуску резанной бумаги.
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Michael Guttierrez
Успел-таки в Красно-Белое до 22:05)
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catcher69
Ответ Michael Guttierrez
Успел-таки в Красно-Белое до 22:05)
поди разменял напечатанные американцами бумажки за которые играл за бугром на потеху бездуховным...
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Антон Некрасов
Зато для вас сложно российскому правительству бумажек больше печатать , вы лучше с народа обдирать будете, жалко нельзя написать по русски,кто вы ...ну вы поняли😉
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