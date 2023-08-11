Александр Кожевников: «Без России тяжело собирать трибуны, но маловероятно, что это повлияет на ИИХФ. Американцы дадут денег, если что, для них нет проблемы напечатать бумажек»

Александр Кожевников считает, что политики оказывают огромное влияние на ИИХФ.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. В марте ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что сборная России готова вернуться к международным турнирам, чтобы ИИХФ не обанкротилась.

«То, что у ИИХФ проблемы с финансами, было ясно по посещаемости на прошедшем чемпионате мира в Финляндии. Без России тяжело собирать полные трибуны. Но маловероятно, что это как-то повлияет на руководство ИИХФ.

Если бы они сами решали, может быть, это имело бы значение. А так, на них огромное влияние оказывают политики.

Нас ведь убрали не по каким-то объективным причинам, а именно из-за политики. Американцы, если что, дадут денег. Для них нет проблемы напечатать еще бумажек. Вон как они швыряют ими по всему миру – десять миллиардов туда, десять миллиардов сюда. Если что, дадут и в хоккей», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Роман Ротенберг: «У ИИХФ все рухнуло без России. Экономическая модель устремилась вниз. Пройдет еще какое-то время, и они просто обанкротятся»