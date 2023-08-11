Владимир Плющев: «В ИИХФ правила диктуют люди, которым на финансовые потери все равно. Посмотрите, сколько Европа потеряла после отказа от российского рынка, что им проблемы хоккея?»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею болельщики Владимир Плющев Сборная Беларуси по хоккею Политика Р-Спорт деньги Хоккей

Владимир Плющев высказался касательно отстранения России от турниров.

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что сборная готова вернуться к международным соревнованиям, чтобы ИИХФ не обанкротилась.

Россия и Беларусь были отстранены от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

«Очевидно, что есть определенные потери в связи с отсутствием России и Беларуси на международных турнирах. У наших хоккеистов огромное количество болельщиков, которые заполняли бы трибуны на всех соревнованиях. Но не думаю, что эта ситуация может как-то повлиять на возвращение сборных на турниры.

В ИИХФ сейчас руководствуются другими принципами. Кроме того, правила там диктуют другие люди, которым на финансовые потери все равно.

Посмотрите, сколько потеряла Европа после отказа от российского рынка, что им финансовые проблемы хоккея?» – заявил заслуженный тренер России Плющев.

Роман Ротенберг: «У ИИХФ все рухнуло без России. Экономическая модель устремилась вниз. Пройдет еще какое-то время, и они просто обанкротятся»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Что им финансовые проблемы хоккея - они же все зимой замерзли, нам по телевизору сказали
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АлексейВ
Ответ Ебздрогыч
Что им финансовые проблемы хоккея - они же все зимой замерзли, нам по телевизору сказали
А потом ещё и летом засохли.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
андрэ
как же все переживают за финансовые потери клятого Запада
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий