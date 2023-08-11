Владимир Плющев: «В ИИХФ правила диктуют люди, которым на финансовые потери все равно. Посмотрите, сколько Европа потеряла после отказа от российского рынка, что им проблемы хоккея?»

Владимир Плющев высказался касательно отстранения России от турниров.

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что сборная готова вернуться к международным соревнованиям, чтобы ИИХФ не обанкротилась.

Россия и Беларусь были отстранены от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

«Очевидно, что есть определенные потери в связи с отсутствием России и на международных турнирах. У наших хоккеистов огромное количество болельщиков, которые заполняли бы трибуны на всех соревнованиях. Но не думаю, что эта ситуация может как-то повлиять на возвращение сборных на турниры.

В ИИХФ сейчас руководствуются другими принципами. Кроме того, правила там диктуют другие люди, которым на финансовые потери все равно.

Посмотрите, сколько потеряла Европа после отказа от российского рынка, что им финансовые проблемы хоккея?» – заявил заслуженный тренер России Плющев.

Роман Ротенберг: «У ИИХФ все рухнуло без России. Экономическая модель устремилась вниз. Пройдет еще какое-то время, и они просто обанкротятся»