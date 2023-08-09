Глава Шведской ассоциации хоккея: «Совершенно немыслимо, чтобы Россия и Беларусь участвовали в международных турнирах»
Член правления ИИХФ считает немыслимым возвращение России и Беларуси на хоккейные турниры.
«Шведская ассоциация хоккея полностью поддерживает решение ИИХФ не допускать Россию и Беларусь к участию в международных соревнованиях в сложившейся ситуации.
Мое мнение, что в нынешней ситуации совершенно немыслимо, чтобы Россия и Беларусь участвовали в международных турнирах.
Мы в правлении ИИХФ принимаем решения каждый год.
Весной прошлого года мы решили, что Россия и Беларусь также не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/2024.
За этим решением стоит шведский хоккей», – сказал председатель Шведской ассоциации хоккея и член правления ИИХФ Андерс Ларссон в интервью Expressen.
Сборные России и Беларуси отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея. Команды не будут участвовать на чемпионатах мира в сезоне-2023/24.
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