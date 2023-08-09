Глава Шведской ассоциации хоккея: «Совершенно немыслимо, чтобы Россия и Беларусь участвовали в международных турнирах»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Швеции по хоккею Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Федерация хоккея Швеции ЧМ по хоккею Хоккей

Член правления ИИХФ считает немыслимым возвращение России и Беларуси на хоккейные турниры.

«Шведская ассоциация хоккея полностью поддерживает решение ИИХФ не допускать Россию и Беларусь к участию в международных соревнованиях в сложившейся ситуации.

Мое мнение, что в нынешней ситуации совершенно немыслимо, чтобы Россия и Беларусь участвовали в международных турнирах.

Мы в правлении ИИХФ принимаем решения каждый год.

Весной прошлого года мы решили, что Россия и Беларусь также не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/2024.

За этим решением стоит шведский хоккей», – сказал председатель Шведской ассоциации хоккея и член правления ИИХФ Андерс Ларссон в интервью Expressen.

Сборные России и Беларуси отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея. Команды не будут участвовать на чемпионатах мира в сезоне-2023/24.

3 комментария

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PolarBear
Лучше бы он занялся вопросами успешного выступления своей сборной на чемпионатах мира. 4 !!!!! чемпионата мира подряд выйти в полуфинал даже не могут, проигрывая уже всякому шлаку лабусному
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Гамарджоба Генацвале
За этим решением стоит далеко не шведский хоккей.
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