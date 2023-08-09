Глава Шведской ассоциации хоккея: «Совершенно немыслимо, чтобы Россия и Беларусь участвовали в международных турнирах»

Член правления ИИХФ считает немыслимым возвращение России и Беларуси на хоккейные турниры.

«Шведская ассоциация хоккея полностью поддерживает решение ИИХФ не допускать Россию и Беларусь к участию в международных соревнованиях в сложившейся ситуации.

Мое мнение, что в нынешней ситуации совершенно немыслимо, чтобы Россия и Беларусь участвовали в международных турнирах.

Мы в правлении ИИХФ принимаем решения каждый год.

Весной прошлого года мы решили, что Россия и Беларусь также не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/2024.

За этим решением стоит шведский хоккей», – сказал председатель Шведской ассоциации хоккея и член правления ИИХФ Андерс Ларссон в интервью Expressen.

Сборные России и Беларуси отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея. Команды не будут участвовать на чемпионатах мира в сезоне-2023/24.