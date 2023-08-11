Роман Ротенберг: «Больше 50% доходов ИИХФ – участие сборной России. Мы готовы вернуться и не допустить их банкротства»

Роман Ротенберг заявил, что банкротство ИИХФ плохо скажется на международном хоккее.

«У любого предприятия есть экономическая модель: доходы, расходы. И когда расходы превышают доходы, то компания становится банкротом.

Больше 50% доходов ИИХФ – участие сборной России в международных турнирах.

Когда Россия не участвует, то у ИИХФ появляются проблемы с доходами: нет прибыли, нет средств на содержание сотрудников организации. Им придется серьезно задуматься.

Мы готовы вернуться в международный хоккей и внести свой вклад, ведь нельзя допускать банкротства международного хоккея.

Банкротство ИИХФ плохо скажется на всем международном хоккее, и мы должны не допустить этого.

Нужно, чтобы ИИХФ процветала, а мы будем делать все возможное с точки зрения доходов, яркого хоккея, чтобы мы все вместе были всегда в плюсе», – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.