Роман Ротенберг: «Больше 50% доходов ИИХФ – участие сборной России. Мы готовы вернуться и не допустить их банкротства»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею бизнес КХЛ Роман Ротенберг кризис Р-Спорт деньги Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что банкротство ИИХФ плохо скажется на международном хоккее.

«У любого предприятия есть экономическая модель: доходы, расходы. И когда расходы превышают доходы, то компания становится банкротом.

Больше 50% доходов ИИХФ – участие сборной России в международных турнирах.

Когда Россия не участвует, то у ИИХФ появляются проблемы с доходами: нет прибыли, нет средств на содержание сотрудников организации. Им придется серьезно задуматься.

Мы готовы вернуться в международный хоккей и внести свой вклад, ведь нельзя допускать банкротства международного хоккея.

Банкротство ИИХФ плохо скажется на всем международном хоккее, и мы должны не допустить этого.

Нужно, чтобы ИИХФ процветала, а мы будем делать все возможное с точки зрения доходов, яркого хоккея, чтобы мы все вместе были всегда в плюсе», – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

19 комментариев

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Спартак на месте
Может продолжается некий процесс, который мешает возвращению России?
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Lanc
То есть, этот иноагент озабочен тем, чтобы процветали и не банкротились организации из недружественных стран.
+12
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bevooch
Ответ ivan555navi
И какой же процесс вдруг запрещает спортсмена участвовать в соревнованиях? Ясно, процесс диктата Штатов над миром.
А зачем вам со Штатами вообще на одном гектаре? В ИИХФ большая часть стран - официально недружественные.
В прекрасном Многополярном Мире Будущего у России будет федерация хоккея с Мали и Буркина-Фасо.
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Александр Федоров
Игрок, тренер, менеджер и просто спаситель мирового хоккея, Роман Ротенберг
+6
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+5
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Vladislav Zhalobkevich
Да что там 50%. 146% минимум.
Вообще забавно, какой уже отрыв от реальности наверху.
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Андрей георгиевич
Ответ ivan555navi
И какой же процесс вдруг запрещает спортсмена участвовать в соревнованиях? Ясно, процесс диктата Штатов над миром.
Что то новое .. Реально. Я с со времен СССР слышал про диктат Мирового Пролетариата.
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Андрей георгиевич
Ответ ivan555navi
Обойдёмся без советов инагентов, что нам надо и что нам не надо. Во времена Холодной войны спортсмены всех стран играли, но, теперь Штаты обнаглели до невменяемости от собственной безнаказанности.
Там еще куча стран...
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Александр Рыбаков
Ответ ivan555navi
Обойдёмся без советов инагентов, что нам надо и что нам не надо. Во времена Холодной войны спортсмены всех стран играли, но, теперь Штаты обнаглели до невменяемости от собственной безнаказанности.
кому вам? вы кто такие будете, чтоб ваши советы слушать? русофоб
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Андрей георгиевич
Ответ ivan555navi
На инагента похож как раз ты, а РР руководит российским клубом и имеет санкции от врагов России. А на тебя санкции наложены? А, ну да, инагентам не санкции, а печеньки дают.
Случайно не от Финляндии??
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J-12
понятно почему этого доходчика паханы отдалили от своих дел и дали хоккейчик разваливать
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ivan555navi
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Если ИИХФ не даёт возможность России играть под её эгидой в хоккей,
значит России надо приостановить участие в этой организации, до урегулирования спорных моментов.
По мнению ИИХФ Россия должна им платить, да ещё и не может проводить турниры в мае, когда идёт их ЧМ.
Вообщем, надо не поддаваться дискриминации.
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OldRedWhite
Ответ За Путина, за родину
Роман дело говорит, только с Россией мировой хоккей будет процветать
Всегда важно помнить как закончили свой жизненный путь Александр Введенский и Даниил Хармс !
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