Артем Батрак: «С подписанием Ткачева и Спунера «Авангард» может попасть в топ-4 на Востоке. Но до уровня прошлого сезона клуб не дошел»

Теги Авангард КХЛ Артем Батрак Райан Спунер Валентин Пьянов Владимир Ткачев 1995 Корбан Найт Рид Буше Хоккей

Артем Батрак высказался об изменениях в составе «Авангарда».

– Стоит порадоваться за Владимира Ткачева, который получил просто невероятные деньги. Причем он вполне реально может еще и бонусы выполнить, тогда зарплата будет в два раза больше.

Засуживает ли он такие деньги? Я считаю, что да. Он лидер «Авангарда», лучший нападающий команды. То, что Ткачев есть в составе, это уже здорово.

Не получилось с Корбаном Найтом, но удалось подписать Райана Спунера. Помню, что раньше он мне даже нравился больше Найта. Спунер набирал по 50 очков за сезон в НХЛ. Есть опыт, талант, плюс он крупный, фактурный центральный нападающий. Подписали его на нормальные деньги, также он может заработать бонусы. «Авангард» всегда легионерам платит много.

Будет ли он полноценной заменой Найту? Думаю, что нет. Найт генерировал на себе много черновой работы. Спунеру тоже придется этим заниматься, однако я не уверен, что он сможет так же. Но потенциально Ткачев – Спунер – Буше – это хорошая первая тройка. Хотя и Валентин Пьянов может стать первым центром. Ткачев наладит большинство, поэтому с игрой в нервных составах у «Авангарда» все должно быть хорошо.

– Вы говорили, что «Авангард» может не попасть в четверку на Востоке. Сейчас прогноз изменился?

– С подписанием Ткачева и Спунера «Авангард» может попасть в топ-4 на Востоке. Первым в конференции не станет, но со второго по четвертое место способен занять. Но «Авангард» не дошел до уровня команды прошлого сезона.

Первое звено слабее, чем было, а еще нужно собирать вторую тройку. В целом перспективы не такие радужные в сравнении с прошлым сезоном, – сказал комментатор Артем Батрак.

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4 комментария

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Ilya Ilya
Авангард стал сильнее в боттом 6, у Авангарда появилась ротация. Да пока по именам чуть просел в топ6, но под потолком место есть, до закрытия окна пол года.
Так зачем сейчас давать какие комментарии?
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Человек Который-Гуляет-Сам-По-Себе
Звенья станут более равные за счёт талантливой молодёжке
0
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Венер Кучербаев
а точно ли Спунер - крупный и фактурный? в профиле указан рост 178 см, вес 78 кг. это скорее мелковатый центр. или ошибка в профиле?
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