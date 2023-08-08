Агент Пилко о натурализации: «У нас есть список из 5 легионеров, которые хотели бы получить российский паспорт. С Буше пока такого разговора не было»

Агент Алеша Пилко сказал, что 5 иностранных игроков из КХЛ хотели бы стать гражданами РФ.

Ранее гражданином России стал американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл.

Процесс получения гражданства канадским форвардом СКА команды Бренданом Лайпсиком находится на финальной стадии. Кроме того, такое намерение высказал еще один канадский хоккеист – защитник «Амура» Кэмерон Ли.

Форвард « » сказал, что задумывался об этой возможности.

«У нас есть список из пяти иностранных игроков, которые хотели бы получить российский паспорт.

По нападающему «Авангарда» Риду Буше ситуация искусственно раздута. У нас с ним такого разговора пока не было.

Но если он примет такое решение, то я его максимально поддержу, также как и клуб», – сказал , представляющий интересы многих легионеров, выступающих в Фонбет Чемпионате КХЛ.