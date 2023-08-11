Алтыбармакян о жизни в США: «Захожу в красной куртке «Россия» в магазин – полная тишина, все смотрят на меня. Стремновато чутка было»

Андрей Алтыбармакян рассказал о реакции американцев на куртку «Россия».

Нападающий выступал в АХЛ за «Рокфорд» с 2020 по 2022 год, после чего вернулся в Россию.

– Случались неловкие моменты?

– Гулял там в куртке «Россия», которые нам выдали на МЧМ-2017. Забрел не туда, зашел в магазин за водичкой. Захожу в этой красной куртке – и полная тишина, все смотрят только на меня. Думаю – ладно, пойду в другой магазин! (смеется) Стремновато чутка было.

Вообще, подходили, интересовались, как дела. Видел болельщиков с моими майками – классное время было,– сказал форвард «Лады» Алтыбармакян.