Фисенко о «Ладе»: «Команда у нас боевая, каждый готов постоять друг за друга. Я в том числе»

Михаил Фисенко высказался о победе над «Нефтяником» (2:1) в контрольном матче.

– Игра хоть и была контрольной, но здорово, что удалось выиграть. Правда, нам много над чем надо работать. Хорошо, что еще есть время.

– «Нефтяник» чем-то удивил сегодня, несмотря на то, что выступает в ВХЛ?

– Честно говоря, мы не обращали внимания на то, против какой команды играем. Старались делать все, что уже отрабатывали в ходе тренировочного процесса.

Мы были, наверное, не совсем быстрыми, свежими и голова не совсем успевала за нашими действиями. Как я уже сказал, есть еще время поработать и сделать правильные выводы.

– В стартовом периоде у вас едва не вспыхнула потасовка с Ринатом Валеевым из «Нефтяника». Что произошло?

– Я пошел заступаться за Егора Бабенко. Команда у нас боевая и каждый готов постоять друг за друга. Я в том числе.

– В эпизоде с первым голом вы убежали «1 на 1» с вратарем, но потом сделали передачу на Андрея Алтыбармакяна. Почему сами не стали бросать?

– Я видел, что Андрей бежит рядом со мной, проделал большой объем работы. Заметил, что он был открыт, поэтому и сделал передачу, – сказал нападающий «Лады».