Алтыбармакян о «Ладе»: «Сбитым летчиком бы себя не назвал. Собраны крепкие хоккеисты, которые не прочь сделать команду топовой»

Теги Лада КХЛ Андрей Алтыбармакян Хоккей

Форвард «Лады» Андрей Алтыбармакян не считает себя сбитым летчиком.

– Что скажете хейтерам, считающим, что «Лада» – это команда сбитых летчиков?

– Я бы себя не назвал сбитым летчиком (смеется). Я думаю, нормальная команда соберется, еще во время сезона придут хорошие ребята.

Сейчас собраны крепкие хоккеисты, которые не прочь сделать «Ладу» топовой командой, – сказал Алтыбармакян.

«Лада» примет участие в Фонбет Чемпионате КХЛ-2023/24. Тольяттинский клуб вернулся в лигу, откуда был исключен в 2018 году.

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4 комментария

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цэсемьэр
а он разве взлетал когда-то?😆
год в Рокфорде и 10 игр за СКА - такой себе полёт
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Михаил Никитов
А он разве когда- то взлетал, если бы не лимит и массовый исход легов, пылил бы спокойно в вхл.
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Сергей Орлов
Его уровень это вхл.
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Сергей Омиго
Вам бы с Попугаевым в Сочи вернутся,вот тогда точно б проявили себя,Мищенко,да Васю,глядишь все бы ехали на игру в Сочи и задумывались,как бы уехать здоровым
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