Алтыбармакян о «Ладе»: «Сбитым летчиком бы себя не назвал. Собраны крепкие хоккеисты, которые не прочь сделать команду топовой»
Форвард «Лады» Андрей Алтыбармакян не считает себя сбитым летчиком.
– Что скажете хейтерам, считающим, что «Лада» – это команда сбитых летчиков?
– Я бы себя не назвал сбитым летчиком (смеется). Я думаю, нормальная команда соберется, еще во время сезона придут хорошие ребята.
Сейчас собраны крепкие хоккеисты, которые не прочь сделать «Ладу» топовой командой, – сказал Алтыбармакян.
«Лада» примет участие в Фонбет Чемпионате КХЛ-2023/24. Тольяттинский клуб вернулся в лигу, откуда был исключен в 2018 году.
год в Рокфорде и 10 игр за СКА - такой себе полёт