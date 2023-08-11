Алтыбармакян о «Ладе»: «Сбитым летчиком бы себя не назвал. Собраны крепкие хоккеисты, которые не прочь сделать команду топовой»

Форвард «Лады» Андрей Алтыбармакян не считает себя сбитым летчиком.

– Что скажете хейтерам, считающим, что « » – это команда сбитых летчиков?

– Я бы себя не назвал сбитым летчиком (смеется). Я думаю, нормальная команда соберется, еще во время сезона придут хорошие ребята.

Сейчас собраны крепкие хоккеисты, которые не прочь сделать «Ладу» топовой командой, – сказал .

«Лада» примет участие в Фонбет Чемпионате КХЛ-2023/24. Тольяттинский клуб вернулся в лигу, откуда был исключен в 2018 году.