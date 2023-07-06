СКА обменял Попугаева, Алтыбармакяна, Солянникова и еще 6 игроков в «Ладу» на денежную компенсацию

Теги Лада СКА переходы КХЛ Евгений Корешков Никита Богданов Павел Колтыгин Андрей Алтыбармакян Никита А. Попугаев Евгений Калабушкин Георгий Солянников Григорий Грязнов Алексей Ожгихин Хоккей

СКА и «Лада» совершили обмен.

В рамках сделки клуб из Тольятти получил девятерых игроков: вратаря Никиту Богданова, защитников Григория Грязнова, Евгения Калабушкина, Евгения Корешкова, Георгия Солянникова, нападающих Андрея Алтыбармакяна, Павла Колтыгина, Алексея Ожгихина и Никиту Попугаева.

Петербуржцы получат денежную компенсацию. 

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27 комментариев

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oldgordon
И после этого на голубом глазу будут утверждать, что Лада - это не очередной фарм?
+26
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mantruck
Морозов: «Ситуация с обменами СКА и «Сочи» не устраивает – следим за ней. По «Ладе» таких предпосылок пока что нет»
Как обычно сделают вид, что все переходы в рамках регламента, и СКА не имеет никакого отношения к Сочи и Ладе?
+21
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+19
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Ебздрогыч
СКА обменял девятерых игроков в «Ладу» на компенсацию в виде автомобиля Лада
+19
-3
+16
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Нагрузки Сборной
КХЛ в одной новости
+14
0
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Эд..19
Так вот для чего «Лада» нужна была в КХЛ. А мы тут было все подумали о возрождении самобытного клуба :(
+8
-1
+7
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Александр Склянов
Балаган колхозный
+8
-2
+6
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Strannix
Ну вот зачем пацанов из своих клубов выдергивал?
+5
0
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Zinetula_B
хахахаха
+4
0
+4
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efremovms@gmail.com
Ответ Ебздрогыч
СКА обменял девятерых игроков в «Ладу» на компенсацию в виде автомобиля Лада
На мешок песка
+3
0
+3
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Idacius
Ответ Vladimka
Алексей Алексеевич, а может сделать уже нормальный потолок зарплат? Чтобы команда даже в межсезонье не могла его превышать, а потом псевдоофициальными методами избавляться от лишних зарплат. Представить не могу, чтобы такое реализовывалось в НХЛ и НБА. Хотя это Россия… Это другое… Вы не понимаете…:)
В НХЛ на данный момент 9 клубов превышают потолок зарплат и им надо до начала регулярки избавиться от лишних игроков. Это точно другое?
+7
-4
+3
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Konstantin Smolchenko
Евгений корешков карьеру возобновил ?
+3
0
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Vladimka
Алексей Алексеевич, а может сделать уже нормальный потолок зарплат? Чтобы команда даже в межсезонье не могла его превышать, а потом псевдоофициальными методами избавляться от лишних зарплат. Представить не могу, чтобы такое реализовывалось в НХЛ и НБА.
Хотя это Россия… Это другое… Вы не понимаете…:)
+6
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Bartez1986
девять воспитанников Ромка отдал. нельзя так со своими
+4
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йозе марино
Попугаев=Лада Гранта?
+3
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Vasyamarch91
На 10 тысяч рублей обменяли? 🤡🤡🤡🤡
+4
-1
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Олег
В натуре балаган кхл...СКА во главе с Ротенбергом этим пользуется. Куда смотрит
руководство КХЛ?????
+2
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LaVa
А парни верили что они будут в Эрмитаж ходить в выходной. А теперь музей АвтоВАЗ
+2
0
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AERN
Ромка слишком много воспитал, что аж начал зарабатывать на своих воспитанниках. Ай, да система.
+2
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Сергей Омиго
Алтыбармакяна и Попугаева надо было положить откуда взял,развалил команду во время сезона и ихпродержал на скамейке,он КУЛАК вредитель
+3
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Олег
Каламбур от Романа продолжается. 😁😁😁
+1
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Vladimka
Алексей Алексеевич, а может сделать уже нормальный потолок зарплат? Чтобы команда даже в межсезонье не могла его превышать, а потом псевдоофициальными методами избавляться от лишних зарплат. Представить не могу, чтобы такое реализовывалось в НХЛ и НБА. Хотя это Россия… Это другое… Вы не понимаете…:)
Торонто прямо сейчас превышает потолок на 9 млн
+1
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Marienburg
Ответ Vladimka
Алексей Алексеевич, а может сделать уже нормальный потолок зарплат? Чтобы команда даже в межсезонье не могла его превышать, а потом псевдоофициальными методами избавляться от лишних зарплат. Представить не могу, чтобы такое реализовывалось в НХЛ и НБА. Хотя это Россия… Это другое… Вы не понимаете…:)
Во-первых, вопрос не по адресу, не секретарское дело продвигать свой регламент. Само же предложение бесперспективно и будет только мешать работе любого богатого клуба, когда с платёжной под завязку придётся выстраивать очерёдность заявленных процедур от потолка, а не сроков переговорных процессов. Из этой же логики СКА легко выполнит все нормы формальной расстановкой трансферных дат в нужном порядке. К примеру, подписанием условного Лайпсика через месяц после договорённости сразу вслед за тольяттинской командировкой неликвида
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Fat Boy
Переиграл и уничтожил
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Ron Weasley
гнилая лига с гнилым руководством
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Andy
Грамотный менеджмент СКА)
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