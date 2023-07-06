СКА обменял Попугаева, Алтыбармакяна, Солянникова и еще 6 игроков в «Ладу» на денежную компенсацию
СКА и «Лада» совершили обмен.
В рамках сделки клуб из Тольятти получил девятерых игроков: вратаря Никиту Богданова, защитников Григория Грязнова, Евгения Калабушкина, Евгения Корешкова, Георгия Солянникова, нападающих Андрея Алтыбармакяна, Павла Колтыгина, Алексея Ожгихина и Никиту Попугаева.
Петербуржцы получат денежную компенсацию.
Как обычно сделают вид, что все переходы в рамках регламента, и СКА не имеет никакого отношения к Сочи и Ладе?
Хотя это Россия… Это другое… Вы не понимаете…:)
руководство КХЛ?????