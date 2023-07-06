СКА обменял Попугаева, Алтыбармакяна, Солянникова и еще 6 игроков в «Ладу» на денежную компенсацию

СКА и «Лада» совершили обмен.

В рамках сделки клуб из Тольятти получил девятерых игроков: вратаря , защитников , , , , нападающих Андрея Алтыбармакяна, Павла Колтыгина, Алексея Ожгихина и Никиту Попугаева.

Петербуржцы получат денежную компенсацию.