Стремвалль подписал контракт с «Фрелундой» на 2 года. Форвардом интересовался «Салават»
Мальте Стремвалль продолжит карьеру в Швеции.
Нападающий подписал контракт на два года с «Фрелундой».
Прошлый сезон Стремвалль провел в «Чикаго Вулвс». В АХЛ форвард сыграл 68 матчей и набрал 51 (18+33) очко.
Ранее швед играл в КХЛ за «Сочи», СКА и минское «Динамо».
Напомним, игроком интересовался «Салават Юлаев». Гендиректор клуба Ринат Баширов в июле сообщал, что со Стремваллем ведутся переговоры.
"ну как интересовались.. кхе-кхе.. предложения не было.. нам не предлагали... мы не смогли, кхе кхе... вообще, конечно, мням мням, нам нужен менеджер, мы это понимаем, но менять ничего не будем.. есть понимание какие позиции требуют укрепления, эммммм, тот же атакующий защитник.. но.. у нас есть Науменков, мням мням, может и не понадобится... да и нападающий не нужен, у нас молодёжь.. финансирование.. диверсия...памагити "