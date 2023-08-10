Стремвалль подписал контракт с «Фрелундой» на 2 года. Форвардом интересовался «Салават»

Мальте Стремвалль продолжит карьеру в Швеции.

Нападающий подписал контракт на два года с «Фрелундой».

Прошлый сезон провел в «Чикаго Вулвс». В АХЛ форвард сыграл 68 матчей и набрал 51 (18+33) очко.

Ранее швед играл в за «Сочи», СКА и минское «Динамо».

Напомним, игроком интересовался « ». Гендиректор клуба Ринат Баширов в июле сообщал, что со Стремваллем ведутся переговоры.