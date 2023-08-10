Стремвалль подписал контракт с «Фрелундой» на 2 года. Форвардом интересовался «Салават»

Теги Салават Юлаев переходы чемпионат Швеции Фрелунда КХЛ Мальте Стремвалль Хоккей

Мальте Стремвалль продолжит карьеру в Швеции.

Нападающий подписал контракт на два года с «Фрелундой».

Прошлый сезон Стремвалль провел в «Чикаго Вулвс». В АХЛ форвард сыграл 68 матчей и набрал 51 (18+33) очко.

Ранее швед играл в КХЛ за «Сочи», СКА и минское «Динамо».

Напомним, игроком интересовался «Салават Юлаев». Гендиректор клуба Ринат Баширов в июле сообщал, что со Стремваллем ведутся переговоры.

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3 комментария

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Radik_2.0
Баширов в очередном интервью:
"ну как интересовались.. кхе-кхе.. предложения не было.. нам не предлагали... мы не смогли, кхе кхе... вообще, конечно, мням мням, нам нужен менеджер, мы это понимаем, но менять ничего не будем.. есть понимание какие позиции требуют укрепления, эммммм, тот же атакующий защитник.. но.. у нас есть Науменков, мням мням, может и не понадобится... да и нападающий не нужен, у нас молодёжь.. финансирование.. диверсия...памагити "
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Ачиваков Марат
Переговорщик.😄🤣
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Антон Круть
При нынешнем курсе рубля и политической обстановке рассчитывать на подписание шведов...из разряда случайного варианта для ненаучной фантастики
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