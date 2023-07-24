Агент Стремвалля: «Мальте больше подходит хоккею Козлова в «Салавате», чем системе «Локомотива»
Агент Мальте Страмвалля заявил, что хоккеист подходит «Салавату Юлаеву».
– Почему шведский нападающий Мальте Стремвалль, которого сватали в «Локомотив», подписался в соцсетях на «Салават Юлаев»?
– Конечно, не по ошибке. На какие еще он клубы подписался?
– Не знаю.
– Нужен иностранец такого уровня этим командам?
– Да.
– Вот и ответ на ваш вопрос.
– Шведский агент Стремвалля говорил совсем другое о желании игрока продолжить карьеру в КХЛ.
– Мальте нанял его всего два месяца назад. Этот человек для него еще не сделал ни одного контракта, но наобещал много и теперь выступает, зарабатывая на этом политические очки. Реальность же другая.
Он представляет интересы Йеспера Братта и многое Стремваллю расписал, говоря, как ему будет хорошо. Я то же самое могу сказать про Криштиану Роналду и его приезд в Россию. Согласны?
– Правильно я понимаю, что шведские клубы отказались подписывать игроков, выступавших в прошлом сезоне в КХЛ?
– Да, все.
– Стремвалль на фоне такой позиции готов приехать в КХЛ?
– В этом случае математика простая.
Известно, какие контракты дают в Европе, и понятно, сколько Мальте осталось играть в хоккей на высоком уровне. Швейцария, Швеция или КХЛ? Сам хоккеист должен решать, готов он ехать или нет.
– Стремвалль готов ехать?
– У него вот-вот должен родиться ребенок. Потом будем думать. Но ему Россия нравится и здесь всегда было комфортно.
Ему в один момент снова захотелось попробовать реализовать себя в НХЛ, как сейчас Филу Майе.
– У «Салавата» больше шансов подписать Стремвалля, чем у «Локомотива»?
– Шансы у всех одинаковые.
Просто, на мой взгляд, он больше подходит под хоккей Виктора Козлова, чем под систему «Локомотива», – сказал представитель игрока Алеша Пилко.
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