Агент Стремвалля: «Мальте больше подходит хоккею Козлова в «Салавате», чем системе «Локомотива»

Агент Мальте Страмвалля заявил, что хоккеист подходит «Салавату Юлаеву».

– Почему шведский нападающий , которого сватали в «Локомотив», подписался в соцсетях на « »?

– Конечно, не по ошибке. На какие еще он клубы подписался?

– Не знаю.

– Нужен иностранец такого уровня этим командам?

– Да.

– Вот и ответ на ваш вопрос.

– Шведский агент Стремвалля говорил совсем другое о желании игрока продолжить карьеру в .

– Мальте нанял его всего два месяца назад. Этот человек для него еще не сделал ни одного контракта, но наобещал много и теперь выступает, зарабатывая на этом политические очки. Реальность же другая.

Он представляет интересы Йеспера Братта и многое Стремваллю расписал, говоря, как ему будет хорошо. Я то же самое могу сказать про Криштиану Роналду и его приезд в Россию. Согласны?

– Правильно я понимаю, что шведские клубы отказались подписывать игроков, выступавших в прошлом сезоне в КХЛ?

– Да, все.

– Стремвалль на фоне такой позиции готов приехать в КХЛ?

– В этом случае математика простая.

Известно, какие контракты дают в Европе, и понятно, сколько Мальте осталось играть в хоккей на высоком уровне. Швейцария, Швеция или КХЛ? Сам хоккеист должен решать, готов он ехать или нет.

– Стремвалль готов ехать?

– У него вот-вот должен родиться ребенок. Потом будем думать. Но ему Россия нравится и здесь всегда было комфортно.

Ему в один момент снова захотелось попробовать реализовать себя в НХЛ, как сейчас Филу Майе.

– У «Салавата» больше шансов подписать Стремвалля, чем у «Локомотива»?

– Шансы у всех одинаковые.

Просто, на мой взгляд, он больше подходит под хоккей Виктора Козлова, чем под систему « », – сказал представитель игрока .