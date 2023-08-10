Роман Ротенберг: «За Костомарова переживала вся страна. Мы очень уважаем таких людей. Пригласим его к нам на хоккей в Питер»

Теги СКА Роман Костомаров КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Здоровье Хоккей

Роман Ротенберг сообщил, что хотел бы пригласить Романа Костомарова на матч СКА.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию ранее перенес несколько ампутаций на фоне осложнений из-за пневмонии. 

– Вас восхищает история фигуриста Романа Костомарова, который выиграл поединок со смертью? Не хотите пригласить его на матч СКА, подарить абонемент?

– Это хорошая идея. Мы ее обсудим. Конечно, мы свяжемся с Романом и пригласим его к нам. Если будет возможность, было бы здорово, чтобы этот мужественный спортсмен к нам приехал.

Может быть, даже завтра отправим это приглашение – приехать к нам на хоккей в Питер. Мы очень уважаем таких людей, и организовали бы встречу по высшему разряду.

За Костомарова переживала вся страна, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

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25 комментариев

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Оригинальный Ник
У всей страны прямо сейчас проблема гораздо серьёзнее, чем самочувствие какого-то хрена. Аристократия наша совсем с ума сходит от чувства собственной важности
+14
-4
+10
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Рус Киссенжер
настоящий хозяин страны растет.
+7
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Viks
Как все ротенберги любят говорить за всю страну...
+6
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asusp527
Ответ Оригинальный Ник
У всей страны прямо сейчас проблема гораздо серьёзнее, чем самочувствие какого-то хрена. Аристократия наша совсем с ума сходит от чувства собственной важности
Не говорите, просто стыдно читать.
+6
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Лека-Лека
Ответ Nata Nata
А мало помощи от государства? Я просто в курсе, какие какие там масштабы помощи каждому человеку и его семье. Даже участникам СВО уже столько льгот, пострадавшим в разы больше.
Помощи от государства практически ноль.
Нужны серьезные операции, протезы, помощь сиделок, реабилитация, дорогие эффективные лекарства.
А уж о таких протезах как у Костомарова никто и мечтать не смеет. Хватило бы на протезы попроще для нескольких человек.
+4
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octavis
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Ну что же, это история успеха.
Всего-то нужно было не делать прививку от короновируса, а потом ударить по простуде купанием в проруби.
Так становятся героями, которых прославляет вся страна.
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лошадка в плаще
я не переживал
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Лека-Лека
Ротенберг бы лучше оказал помощь пострадавшим на сво.
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Mistic69
Ответ Рус Киссенжер
настоящий хозяин страны растет.
Уже вырос, мужает
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Лека-Лека
Ответ Nata Nata
А я писала, что компенсируют? Но жить дальше проще, когда есть такая помощь от государства. И не участники СВО, в силу своего рода вида деятельности, могут быть пострадавшими, но таких льгот ни у кого из них будет. Если сотрудник МЧС погибнет героем на пожаре, его ребенок по льготе бесплатно учиться в ВУЗе не будет, будет поступать на общих основаниях. Просто сравните льготы.
Перед тем как бесплатно отдать ребенка учиться, папе надо денежку зарабатывать и на себя и на ребенка , чтобы его кормить, поить, одевать, образовывать.
А без рук и ног это весьма проблематично, он и себя обслужить не может.
Скажите честно: хотели бы Вы оказаться на месте этих льготников? Или увидеть на их месте своего мужа или сына?
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sc4a.ke
Все правильно сказал.
Внизу что за недалекие юзеры отписались?Еще в топе комментах. Боже!
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Sgi
Ответ Оригинальный Ник
У всей страны прямо сейчас проблема гораздо серьёзнее, чем самочувствие какого-то хрена. Аристократия наша совсем с ума сходит от чувства собственной важности
Хрена ?… Вась, если у тебя проблемы , не надо оскорблять других людей )
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Лека-Лека
Ответ Nata Nata
А мало помощи от государства? Я просто в курсе, какие какие там масштабы помощи каждому человеку и его семье. Даже участникам СВО уже столько льгот, пострадавшим в разы больше.
Никакие льготы руки и ноги не заменят и зарплату, которую на нормальной работе человек мог бы получать, не компенсируют.
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Лека-Лека
Ответ Nata Nata
Странные выводы. Я что писала, что хорошо, что есть продавшие участники СВО? Я писала, что одинаково пострадавшие с ними не на СВО, таких льгот не имеют. Поэтому писать, что пострадавшим на СВО мало этих льгот и государство о них мало заботится, нельзя.
Вот окажетесь на месте пострадавших, тогда поймете можно или нельзя.
Вы пальцем в небо тычете, а я постоянно вижу этих людей и общаюсь с ними. Это страшно и безнадежно.
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Лека-Лека
Ответ sc4a.ke
А ты думаешь он не помогает?
А ты ЗНАЕШЬ что он помогает?
Такие люди просто так ничего не делают.
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Nata Nata
Ответ Лека-Лека
Вот окажетесь на месте пострадавших, тогда поймете можно или нельзя. Вы пальцем в небо тычете, а я постоянно вижу этих людей и общаюсь с ними. Это страшно и безнадежно.
Я живу в Таганроге, я с 2014 года столько всего увидела, что Вам и представить сложно.
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Лека-Лека
Ответ sc4a.ke
По себе других не суди. Я не знаю помогает ли он или помогает ли он, как и ты.
Я вот по себе и сужу. Мы активно помогает пострадавшим мобилизованным.
А Вот Вы как?
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