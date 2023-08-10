Роман Ротенберг: «За Костомарова переживала вся страна. Мы очень уважаем таких людей. Пригласим его к нам на хоккей в Питер»
Роман Ротенберг сообщил, что хотел бы пригласить Романа Костомарова на матч СКА.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию ранее перенес несколько ампутаций на фоне осложнений из-за пневмонии.
– Вас восхищает история фигуриста Романа Костомарова, который выиграл поединок со смертью? Не хотите пригласить его на матч СКА, подарить абонемент?
– Это хорошая идея. Мы ее обсудим. Конечно, мы свяжемся с Романом и пригласим его к нам. Если будет возможность, было бы здорово, чтобы этот мужественный спортсмен к нам приехал.
Может быть, даже завтра отправим это приглашение – приехать к нам на хоккей в Питер. Мы очень уважаем таких людей, и организовали бы встречу по высшему разряду.
За Костомарова переживала вся страна, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.
Нужны серьезные операции, протезы, помощь сиделок, реабилитация, дорогие эффективные лекарства.
А уж о таких протезах как у Костомарова никто и мечтать не смеет. Хватило бы на протезы попроще для нескольких человек.
Всего-то нужно было не делать прививку от короновируса, а потом ударить по простуде купанием в проруби.
Так становятся героями, которых прославляет вся страна.
А без рук и ног это весьма проблематично, он и себя обслужить не может.
Скажите честно: хотели бы Вы оказаться на месте этих льготников? Или увидеть на их месте своего мужа или сына?
Внизу что за недалекие юзеры отписались?Еще в топе комментах. Боже!
Вы пальцем в небо тычете, а я постоянно вижу этих людей и общаюсь с ними. Это страшно и безнадежно.
Такие люди просто так ничего не делают.
А Вот Вы как?