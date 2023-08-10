Роман Ротенберг: «За Костомарова переживала вся страна. Мы очень уважаем таких людей. Пригласим его к нам на хоккей в Питер»

Роман Ротенберг сообщил, что хотел бы пригласить Романа Костомарова на матч СКА.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию ранее перенес несколько ампутаций на фоне осложнений из-за пневмонии.

– Вас восхищает история фигуриста , который выиграл поединок со смертью? Не хотите пригласить его на матч СКА, подарить абонемент?

– Это хорошая идея. Мы ее обсудим. Конечно, мы свяжемся с Романом и пригласим его к нам. Если будет возможность, было бы здорово, чтобы этот мужественный спортсмен к нам приехал.

Может быть, даже завтра отправим это приглашение – приехать к нам на хоккей в Питер. Мы очень уважаем таких людей, и организовали бы встречу по высшему разряду.

За Костомарова переживала вся страна, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.