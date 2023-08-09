Сушинский о том, может ли Ротенберг дебютировать в КХЛ как играющий тренер: «Да, если будет желание. Ягр играет в 50, а Роман моложе, он в хорошей форме»

Максим Сушинский высказался о том, что Роман Ротенберг может сыграть на турнире 3х3.

Турнир по хоккею 3х3 в Сочи под эгидой ФХР запланирован на 10 августа.

«Почему бы и нет, он же играет в хоккей. И это неофициальный турнир.

Может ли он в Континентальной хоккейной лиге дебютировать как играющий тренер? Если у него будет желание и возможность, то да (смеется).

Ягр играет в 50, а далеко моложе. Мы с ним вместе играли за ветеранов СКА. Он в хорошей физической форме», – сказал экс-нападающий сборной России Сушинский.

Ротенберг о турнире ФХР по хоккею 3х3 в Сочи: «Все молодые звезды СКА сыграют. Может, и я, если допустят. Тренер решит»