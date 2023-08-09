Сушинский о том, может ли Ротенберг дебютировать в КХЛ как играющий тренер: «Да, если будет желание. Ягр играет в 50, а Роман моложе, он в хорошей форме»

Теги СКА Максим Сушинский Яромир Ягр КХЛ Роман Ротенберг Хоккей 3х3 Хоккей

Максим Сушинский высказался о том, что Роман Ротенберг может сыграть на турнире 3х3.

Турнир по хоккею 3х3 в Сочи под эгидой ФХР запланирован на 10 августа.

«Почему бы и нет, он же играет в хоккей. И это неофициальный турнир.

Может ли он в Континентальной хоккейной лиге дебютировать как играющий тренер? Если у него будет желание и возможность, то да (смеется).

Ягр играет в 50, а Роман далеко моложе. Мы с ним вместе играли за ветеранов СКА. Он в хорошей физической форме», – сказал экс-нападающий сборной России Сушинский.

Ротенберг о турнире ФХР по хоккею 3х3 в Сочи: «Все молодые звезды СКА сыграют. Может, и я, если допустят. Тренер решит»

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3 комментария

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Bartez1986
Ротенберг и в КХЛ скоро сыграет. Вот увидите. А потом купит Аризону и дебютирует в НХЛ в 47 лет
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Hola Hola
Ну, если совсем уж КХЛ в цирк превратить, то, конечно, может. Кто ж ему запретит?
+1
0
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Амфитрион
Отлично, теперь орденоносца еще и с Ягром сравнивают. Хотел написать что эго светоча лопнет от таких сравнений, но ведь нет, оно безмерно.
0
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