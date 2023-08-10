Ротенберг об отстранении России: «Готовим молодых ребят. Скажут нам: «Возвращайтесь через месяц» – мы готовы. Парни сразу же смогут сыграть против Канады и других стран»

Теги СКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей 3х3 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о возможном возвращении России на международные турниры.

Сборная России была отстранена от ЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборной на сезон-2023/24. 

– Хоккей 3×3 однажды попадет на Олимпиаду, и это будет сделано только через ИИХФ. Как важно нам сейчас не ссориться с международной федерацией и НХЛ?

– Спорт всех объединяет. Мы соблюдаем хоккейную дипломатию, ни с кем не ссоримся. И хотим как можно быстрее вернуться на международную арену. Сделаем все возможное, что от нас зависит.

Уже сейчас мы готовим молодых ребят к возвращению. Скажут нам: «Возвращайтесь через месяц» – мы готовы. Через год – мы готовы. Парни сразу же, с листа смогут сыграть против Канады и других стран, – заявил первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Ротенберг.

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31 комментарий

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Геннадий Тимченко
почему против именно Канады, а не Финляндии, например, гражданином которой Роман и является❓🤔
+29
-2
+27
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Денис Аксентьев
Господи, он, ведь, действительно верит в то, что говорит...
+14
-1
+13
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Александр Рыбаков
Ответ Денис Аксентьев
Господи, он, ведь, действительно верит в то, что говорит...
и даже верит, что ему верят
+11
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+11
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Геннадий Тимченко
Ответ Machine Head
Википедия пишет что он еще гражданин Великобритании
может постоянными упоминаниями Канады он шаманит её гражданство❓🤔
+10
0
+10
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stakkato
Пока Рома "у руля" точно ни куда не пустят ..
+10
-2
+8
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Daishi
>Мы соблюдаем хоккейную дипломатию, ни с кем не ссоримся. И хотим как можно быстрее вернуться на международную арену.

Ты в соседней новости рассказываешь, что ИИХФ, как багдадский босяк, последнюю лошадь в канаве доедает.. дипломатичный ты наш.))
+8
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+8
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Амфитрион
Курс молодого бойца пройдет в Монголии, Индии и странах Африки. Канадцы просто зассут выйти на лед после такого.
+7
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Machine Head
Ответ Геннадий Тимченко
почему против именно Канады, а не Финляндии, например, гражданином которой Роман и является❓🤔
Википедия пишет что он еще гражданин Великобритании
+6
0
+6
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Эрик Бадретдинов
🤡🤡🤡
+5
-1
+4
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Machine Head
У Ротенберга Канада , как шило в одном месте . Готовильщик молодых талантов .
+4
-1
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Machine Head
Ответ Геннадий Тимченко
может постоянными упоминаниями Канады он шаманит её гражданство❓🤔
Нет , хочет возглавить НХЛ, одновременно клуб и сборную страны
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Michael1969
Я тоже готов сыграть в шахматы с Карлсеном на очень коротком уведомлении - я знаю, как ходят фигуры, - добавил выдающийся хоккейный тренер и менеджер
+3
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Сергей Спиридонов
позовут белые господа сразу прибегут. ущербная позиция туземцев.
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Игорь М.
Роман Блаженный
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Sanan1908
Сыграть то любой из нас может выйти и сыграть, а вот на каком уровне и смогут ли выиграть у Канады вот в чем вопрос)
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valery.66
Ромка сможет, ему это как два пальца об асфальт)
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Ali
А что сразу не двухлетних , как раз через двадцать лет будут готовы. К черту это поколение
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Melnikov1968
Сыграть то они сыграют,только как? Ой Рома,Рома, Канада тебе покоя не дает. Любая наша сборная отлетит от средней Канады,как мячик от стенки.
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Pitbulbest
Ответ Bartez1986
что за утверждение, что хоккей 3 на 3 попадет в программу Олимпиады? или это Ромка сам себе вопрос задал?
Ну когда-то и брейк данса на ОИ не было, а теперь вот есть. Так что вполне возможно, что и 3 на 3 будет.
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valderoma
Бодрится...
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nolan_90
Кстати, этот дурачок в конкретно этом случае не так далек от истины. Основная аудитория ЧМ всегда была в России. Даже на бортах половина рекламы на русском была.
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volens-docens
Чёт не узнаю Роман Борисыча. "Сыграть против Канады" - не его стиль. "Порвать Канаду", ну, или хотя бы просто "обыграть" - вот это было бы по-ротенберговски.
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Pitbulbest
Ответ Sanan1908
Сыграть то любой из нас может выйти и сыграть, а вот на каком уровне и смогут ли выиграть у Канады вот в чем вопрос)
А вот мы и посмотрим. Так даже интересней)
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Ghost Ghost
"возвращайтесь через месяц"... пфффф
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Bartez1986
что за утверждение, что хоккей 3 на 3 попадет в программу Олимпиады? или это Ромка сам себе вопрос задал?
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