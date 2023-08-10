Ротенберг об отстранении России: «Готовим молодых ребят. Скажут нам: «Возвращайтесь через месяц» – мы готовы. Парни сразу же смогут сыграть против Канады и других стран»

Роман Ротенберг высказался о возможном возвращении России на международные турниры.

была отстранена от ЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборной на сезон-2023/24.

– Хоккей 3×3 однажды попадет на Олимпиаду, и это будет сделано только через ИИХФ. Как важно нам сейчас не ссориться с международной федерацией и НХЛ?

– Спорт всех объединяет. Мы соблюдаем хоккейную дипломатию, ни с кем не ссоримся. И хотим как можно быстрее вернуться на международную арену. Сделаем все возможное, что от нас зависит.

Уже сейчас мы готовим молодых ребят к возвращению. Скажут нам: «Возвращайтесь через месяц» – мы готовы. Через год – мы готовы. Парни сразу же, с листа смогут сыграть против и других стран, – заявил первый вице-президент и главный тренер СКА Ротенберг.