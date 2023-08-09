Свитер Зарипова подняли под своды «Татнефть-Арены». «Ак Барс» вывел из обращения 25-й номер игрока

Свитер Даниса Зарипова подняли под своды «Татнефть-Арены».

В Казани проходит прощальный матч экс-капитана «Ак Барса».

Перед игрой состоялась торжественная церемония поднятия свитера хоккеиста под своды «Татнефть-Арены».

«Ак Барс» вывел из обращения 25-й номер игрока. Зарипов стал первым игроком в истории клуба, кто удостоился подобной чести.

Напомним, форвард объявил о завершении карьеры в конце февраля.

Зарипов – 5-кратный обладатель Кубка Гагарина. Три раза он выиграл этот трофей с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018) и еще дважды – с «Металлургом» (2014, 2016).

Фото: Сергей Елагин, «Бизнес Online»