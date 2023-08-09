Свитер Зарипова подняли под своды «Татнефть-Арены». «Ак Барс» вывел из обращения 25-й номер игрока

Теги Ак Барс Данис Зарипов фото КХЛ Татнефть-Арена игровая форма Хоккей

Свитер Даниса Зарипова подняли под своды «Татнефть-Арены».

В Казани проходит прощальный матч экс-капитана «Ак Барса». 

Перед игрой состоялась торжественная церемония поднятия свитера хоккеиста под своды «Татнефть-Арены».

«Ак Барс» вывел из обращения 25-й номер игрока. Зарипов стал первым игроком в истории клуба, кто удостоился подобной чести. 

Напомним, форвард объявил о завершении карьеры в конце февраля. 

Зарипов – 5-кратный обладатель Кубка Гагарина. Три раза он выиграл этот трофей с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018) и еще дважды – с «Металлургом» (2014, 2016).

 

Фото: Сергей Елагин, «Бизнес Online»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ферзь на р1
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Clever_mind
До слез... Шикарная организация и классный вечер. Хоть и немного грустный...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LechK1nG
Странно конечно, могли бы перед первым домашним матчем эту церемонию провести. Когда трибуны на 100% забиты будут + у игроков запредельнейшая мотивация на матч сразу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Ответ Ферзь на р1
Комментарий удален пользователем
Вспомнилась женщина-объявляла из Омска. Вот от неё кровь из ушей)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forever_first
Ответ Ферзь на р1
Комментарий удален пользователем
Это не голосящая бабка, а легенда Ак Барса не меньше Зарипова, 45 лет в клубе, все годы побед под ее голос, до сих пор не могу к новому диктору.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рузалия Лакербая
Ответ Ферзь на р1
Комментарий удален пользователем
голос диктора Шантиной ассоциируется со всеми победами АкБарса.Один из многих символов нашей команды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий