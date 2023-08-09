Зарипов о прощальном матче: «Овечкина было не так тяжело позвать, он сразу сказал, что будет. Я благодарен, что он так отнесся ко мне. Наверняка пару шайб забьет»

Теги Ак Барс Металлург Мг Вашингтон Данис Зарипов Александр Овечкин НХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Данис Зарипов высказался о приглашении Александра Овечкина на свой прощальный матч.

«Я пригласил тех, кого считал правильным позвать. Сразу было понятно, что всех-всех не получится, иначе тут придется проводить целый турнир.

Формат матча выбран был такой, что участвуют самые близкие друзья. Это те, с кем я начинал, с кем выигрывал Кубок Гагарина и с кем выигрывал чемпионат мира.

Овечкин? Открою секрет, что было не так тяжело позвать Сашу. Как только мы определились с датой, он сразу без раздумий сказал, что будет.

Я очень благодарен, что он так отнесся ко мне и ко всем нам. И проведет сегодня один из своих первых матчей в сезоне, наверняка и пару шайб забьет», – сказал бывший нападающий «Ак Барса» и «Металлурга» Данис Зарипов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий