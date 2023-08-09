Зарипов начнет прощальный матч в тройке с Зиновьевым и Морозовым. Мэр Казани Метшин выйдет в звене с Овечкиным и Семиным
Данис Зарипов начнет прощальный матч в тройке с Сергеем Зиновьевым и Алексеем Морозовым.
Стали известны составы команд на прощальном матче Даниса Зарипова, который пройдет сегодня в Казани.
42-летний форвард сыграет за обе команды – Звезд «Ак Барса» («Зеленые») и Звезд России («Белые»).
Матч он начнет в звене с многолетними партнерами по казанскому клубу – Сергеем Зиновьевым и Алексеем Морозовым.
В первом звене «Белых» сыграют Александр Овечкин («Вашингтон»), Александр Семин и мэр Казани Ильсур Метшин на позиции центрфорварда.
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