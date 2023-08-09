Зарипов начнет прощальный матч в тройке с Зиновьевым и Морозовым. Мэр Казани Метшин выйдет в звене с Овечкиным и Семиным

Данис Зарипов начнет прощальный матч в тройке с Сергеем Зиновьевым и Алексеем Морозовым.

Стали известны составы команд на прощальном матче , который пройдет сегодня в Казани.

42-летний форвард сыграет за обе команды – Звезд « » («Зеленые») и Звезд России («Белые»).

Матч он начнет в звене с многолетними партнерами по казанскому клубу – и .

В первом звене «Белых» сыграют («Вашингтон»), Александр Семин и мэр Казани Ильсур Метшин на позиции центрфорварда.