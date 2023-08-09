Зарипов начнет прощальный матч в тройке с Зиновьевым и Морозовым. Мэр Казани Метшин выйдет в звене с Овечкиным и Семиным

Теги Ак Барс Сборная России по хоккею Данис Зарипов Сергей Зиновьев Алексей Морозов Александр Овечкин Александр Семин Ильсур Метшин товарищеские матчи Хоккей

Данис Зарипов начнет прощальный матч в тройке с Сергеем Зиновьевым и Алексеем Морозовым.

Стали известны составы команд на прощальном матче Даниса Зарипова, который пройдет сегодня в Казани. 

42-летний форвард сыграет за обе команды – Звезд «Ак Барса» («Зеленые») и Звезд России («Белые»). 

Матч он начнет в звене с многолетними партнерами по казанскому клубу – Сергеем Зиновьевым и Алексеем Морозовым

В первом звене «Белых» сыграют Александр Овечкин («Вашингтон»), Александр Семин и мэр Казани Ильсур Метшин на позиции центрфорварда. 

 

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