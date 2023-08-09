Илья Воробьев считает, что Данис Зарипов и Сергей Мозякин обладают железными нервами.

Экс-главный тренер «Металлурга» Воробьев высказался в преддверии прощального матча 42-летнего Зарипова.

– Рад, что Данис пригласил меня, с удовольствием приехал. Это великий игрок, у него было отличное время в «Металлурге».

– Какой особый момент назовете?

– Отмечу характер Даниса. Когда принимали решение [по его контракту], сидели у президента клуба, и последний вопрос был задан мне. Ответил, что есть игроки, которые умеют выигрывать, и Данис это хоккеист, которых у нас мало.

Мы подписали его и выиграли [Кубок Гагарина] в 2016 году. Он и Мозякин – игроки, у которых железные нервы, они настоящие лидеры и умеют выигрывать.

– Какая из двух классических праймовых троек сильнее: Зарипов – Зиновьев – Морозов и Зарипов – Мозякин – Коварж?

– Очень сильные тройки, но я на стороне той, с которой я работал, – с улыбкой сказал Воробьев.