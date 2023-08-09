Прошкин об игре против Зарипова: «Всегда ждал какого-то подвоха. Он мог обыграть так, что тебе станет стыдно»

Виталий Прошкин рассказал об игре вместе с Данисом Зариповым и против него.

Сегодня в Казани состоится прощальный матч 42-летнего форварда, завершившего карьеру весной.

«Играть с ним было одно удовольствие. Он парень забивной, нужно было лишь доставить ему шайбу, и он забьет, а иногда даже заведет ее в ворота. Против него было, конечно, тяжело, но когда играешь против таких мастеров, то и сам растешь.

Когда были соперниками, всегда старался быть очень внимательным против Даниса, ждал какого-то подвоха от него – он мог обыграть так, что тебе станет стыдно, и партнеры по команде будут подкалывать в раздевалке.

Желаю Данису найти себя после хоккея в той сфере, которая будет ему интересна. Кто-то становится спортивным руководителем, у него есть бизнес, может быть, еще на каком-то поприще покажет себя. Желаю ему двигаться дальше, расти и побеждать по жизни так же, как он делал это на льду», - сказал бывший защитник « » и «Салавата Юлаева».