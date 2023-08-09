Ротенберг о Зарипове: «Всегда был фанатом его хоккея. Он всегда реализовывал свои моменты, в этом и есть мастерство»
Роман Ротенберг высказался о карьере Даниса Зарипова.
– Зарипов проводит прощальный матч. Что вы думаете о его карьере?
– Я с большим уважением отношусь к Данису, всегда был фанатом его хоккея. Он всегда реализовывал свои голевые моменты, в этом и есть мастерство хоккеиста.
Думаю, его карьера говорит сама за себя. Он внес огромный вклад в победы и сборной России. Он пример для молодых игроков. Думаю, маленькие мальчишки будут смотреть моменты из его игр, как он грамотно разбирался в голевых ситуациях.
Думаю, у Даниса будет карьера и вне льда. Он тот человек, который за развитие хоккея, за зрелищность. Он внесет вклад в развитие нашего хоккея, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.
5 комментариев