Ротенберг о Зарипове: «Всегда был фанатом его хоккея. Он всегда реализовывал свои моменты, в этом и есть мастерство»

Теги Ак Барс СКА Сборная России по хоккею Данис Зарипов КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о карьере Даниса Зарипова.

– Зарипов проводит прощальный матч. Что вы думаете о его карьере?

– Я с большим уважением отношусь к Данису, всегда был фанатом его хоккея. Он всегда реализовывал свои голевые моменты, в этом и есть мастерство хоккеиста.

Думаю, его карьера говорит сама за себя. Он внес огромный вклад в победы и сборной России. Он пример для молодых игроков. Думаю, маленькие мальчишки будут смотреть моменты из его игр, как он грамотно разбирался в голевых ситуациях.

Думаю, у Даниса будет карьера и вне льда. Он тот человек, который за развитие хоккея, за зрелищность. Он внесет вклад в развитие нашего хоккея, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.

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5 комментариев

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artem klishin
100% реализация голевых моментов? вааау
+5
0
+5
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продавец-пипец
Роторрр!Хватит чушь нести!Болельщик он!!!
+2
0
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Заборостроитель
Еще с Мечела заметил талант
+1
0
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Олег
Заря как Заря не когда не знаешь когда ослепит......А Ротенберг это зима в конце августа......
+1
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urloff
Вот прям всегда?
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