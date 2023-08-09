Директор «Динамо»: «О′Делл – сердце и мотор команды как на льду, так и за его пределами. Его роль очень велика»
Директор «Динамо» назвал Эрика О′Делла сердцем и мотором команды.
Ранее «Динамо» объявило о продлении контракта с форвардом на один сезон.
«Очень рады, что Эрик О′Делл сделал правильный выбор и остался с нами. Его роль в команде очень велика. Неоднократно говорили, что он сердце и мотор команды как на льду, так и за его пределами.
Эрик прилетел в отличной физической форме, поэтому уже сегодня он отправился с командой в Уфу на турнир. Думаю, что все шансы увидеть его в игре есть. Решение за тренерским штабом», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
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