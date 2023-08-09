Директор «Динамо» Сопин о спортивном гражданстве РФ для Менелла: «Остались формальности. В ближайшее время все решим, надеюсь»
Директор «Динамо» рассказал о ситуации со спортивным гражданством РФ для Бреннана Менелла.
Ранее 26-летний американец получил паспорт гражданина РФ. Спортивное гражданство страны позволит ему выступать за сборную России и не считаться легионером в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Остались формальности, мы на финишной прямой. ФХР самостоятельно присваивает статус нелегионера, они контактируют с министерством спорта.
Надеюсь, что в ближайшее время все решим. Но на данный момент Менелл имеет статус легионера, ждем формальностей, когда его поменяют.
Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», - сказал Алексей Сопин.
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