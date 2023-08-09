Директор «Динамо» Сопин о спортивном гражданстве РФ для Менелла: «Остались формальности. В ближайшее время все решим, надеюсь»

Директор «Динамо» рассказал о ситуации со спортивным гражданством РФ для Бреннана Менелла.

Ранее 26-летний американец получил паспорт гражданина РФ. Спортивное гражданство страны позволит ему выступать за сборную России и не считаться легионером в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Остались формальности, мы на финишной прямой. самостоятельно присваивает статус нелегионера, они контактируют с министерством спорта.

Надеюсь, что в ближайшее время все решим. Но на данный момент имеет статус легионера, ждем формальностей, когда его поменяют.

Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», - сказал .