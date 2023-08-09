Кожевников о «Салавате»: «Вялая селекция, сырой состав, угроза просадки молодежи, шутки и прибаутки. Из плюсов – разве что ядовитая форма»
Александр Кожевников продолжил критиковать селекцию «Салавата Юлаева».
– Думаю, впервые за многие годы Уфа подходит к домашнему турниру в роли скорее аутсайдера.
– Почему?
– Так я же уже говорил в прессе – лишь один легионер в составе, вялая селекция, угроза синдрома второго сезона для молодежи, которая смогла выстрелить в прошлом сезоне, но которая, подозреваю, немного просядет.
Был уверен, что Уфа с ее сырым составом в последние недели попытается укрепиться. Но пока ничего подобного!
Это «Динамо» активничает на рынке, Омск сохраняет Ткачева и подписывает Спунера, даже «Магнитка» недавно зацепила какого-то североамериканца. А в «Салавате» по-прежнему разве что шутки и прибаутки.
Почтовые письма о присвоении гражданства человеку по фамилии Хо-Сэнг, такие же нелепые ролики из раздевалки, а из плюсов – разве что новая форма, пусть и ядовитого цвета, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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