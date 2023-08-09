«Динамо» продлило О’Делла: «Главная борода команды – еще на сезон с нами!»
«Динамо» объявило о продлении контракта с форвардом Эриком О’Деллом на один сезон.
«Главная борода команды — еще на сезон с нами!» – говорится в телеграм-канале московского клуба.
33-летний канадец выступал за бело‑голубых два последних сезона. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
В сезоне-2023/24 российские клубы смогут вносить в заявку на матчи Фонбет Чемпионата КХЛ максимум 3 иностранных игроков, а не 5, как было ранее.
Бело-голубые ожидают, что после получения спортивного гражданства РФ легионером перестанет считаться защитник Бреннан Менелл.
Таким образом, легионерскую тройку «Динамо» составят форварды Джордан Уил, Седрик Пакетт и О’Делл.
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