«Динамо» продлило О’Делла: «Главная борода команды – еще на сезон с нами!»

«Динамо» объявило о продлении контракта с форвардом Эриком О’Деллом на один сезон.

«Главная борода команды — еще на сезон с нами!» – говорится в телеграм-канале московского клуба.

33-летний канадец выступал за бело‑голубых два последних сезона. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

В сезоне-2023/24 российские клубы смогут вносить в заявку на матчи Фонбет Чемпионата КХЛ максимум 3 иностранных игроков, а не 5, как было ранее.

Бело-голубые ожидают, что после получения спортивного гражданства РФ легионером перестанет считаться защитник Бреннан Менелл.

Таким образом, легионерскую тройку « » составят форварды , и О’Делл.