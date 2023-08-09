Первый этап Евро-Азиатского Кубка Дружбы среди клубов России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана пройдет в Гродно
ФХР и ФХБ совместно с ВХЛ проведут турнир Евро-Азиатский Кубок Дружбы.
Первый этап соревнований (квалификационный турнир) пройдет в белорусском Гродно с 16 по 19 августа.
В турнире примут участие «Неман» (Гродно, Беларусь), «Сокол» (Красноярск, Россия), «Номад» (Астана, Казахстан) и «Хумо» (Ташкент, Узбекистан).
Команды, занявшие первое и второе места, получат право на участие в Финале четырех, который пройдет 23 и 24 декабря в белорусском Жлобине.
Помимо двух команд по итогам Первого этапа в турнире также примут участие чемпионы прошлого сезона Экстралиги и ВХЛ – Кубка Шелкового пути: «Металлург-Жлобин» и «Химик» (Воскресенск).
23 декабря состоятся полуфиналы, а 24 декабря пройдет матч за 3-е место и финал.
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