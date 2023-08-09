Ротенберг о турнире ФХР по хоккею 3х3 в Сочи: «Все молодые звезды СКА сыграют. Может, и я, если допустят. Тренер решит»

Теги СКА ФХР Евгений Кетов КХЛ Роман Ротенберг Сочи ТАСС Матвей Мичков Максим Федотов Хоккей 3х3 Иван Демидов Хоккей

Роман Ротенберг сообщил, что может сыграть на турнире по хоккею 3х3 в Сочи.

Чемпионат под эгидой ФХР запланирован на 10 августа. Ожидается, что в нем сыграют 4 команды – «Сочи», «Краснодар», «Крым» и «Ростов-на-Дону».

Участники проведут 10 матчей, в рамках турнира пройдут групповой этап и плей-офф.

Призовой фонд турнира составит 2 миллиона рублей. Вырученные средства будут направлены на развитие детско-юношеского хоккея.

«Думаю, все наши молодые звезды сыграют: Иван Демидов, Матвей Мичков, Максим Федотов, примет участие и Евгений Кетов как ветеран, легенда клуба и наш тренер.

Надо обсудить с Алексеем Бабинцевым, который будет главным тренером нашей команды, кто сыграет в составе. Может, и я сыграю, если меня допустят к игре. Надо проверить все показатели, потом тренер решит», – сказал главный тренер СКА. 

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2 комментария

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s_h_a_m_a_n
АстАааанавись!
Ротенберг теперь и игрок)
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Ole Gunor
Вот такая вот игрушка.
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