Ротенберг о турнире ФХР по хоккею 3х3 в Сочи: «Все молодые звезды СКА сыграют. Может, и я, если допустят. Тренер решит»

Роман Ротенберг сообщил, что может сыграть на турнире по хоккею 3х3 в Сочи.

Чемпионат под эгидой запланирован на 10 августа. Ожидается, что в нем сыграют 4 команды – « », «Краснодар», «Крым» и «Ростов-на-Дону».

Участники проведут 10 матчей, в рамках турнира пройдут групповой этап и плей-офф.

Призовой фонд турнира составит 2 миллиона рублей. Вырученные средства будут направлены на развитие детско-юношеского хоккея.

«Думаю, все наши молодые звезды сыграют: , , Максим Федотов, примет участие и как ветеран, легенда клуба и наш тренер.

Надо обсудить с Алексеем Бабинцевым, который будет главным тренером нашей команды, кто сыграет в составе. Может, и я сыграю, если меня допустят к игре. Надо проверить все показатели, потом тренер решит», – сказал главный тренер СКА.