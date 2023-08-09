Ротенберг о турнире ФХР по хоккею 3х3 в Сочи: «Все молодые звезды СКА сыграют. Может, и я, если допустят. Тренер решит»
Роман Ротенберг сообщил, что может сыграть на турнире по хоккею 3х3 в Сочи.
Чемпионат под эгидой ФХР запланирован на 10 августа. Ожидается, что в нем сыграют 4 команды – «Сочи», «Краснодар», «Крым» и «Ростов-на-Дону».
Участники проведут 10 матчей, в рамках турнира пройдут групповой этап и плей-офф.
Призовой фонд турнира составит 2 миллиона рублей. Вырученные средства будут направлены на развитие детско-юношеского хоккея.
«Думаю, все наши молодые звезды сыграют: Иван Демидов, Матвей Мичков, Максим Федотов, примет участие и Евгений Кетов как ветеран, легенда клуба и наш тренер.
Надо обсудить с Алексеем Бабинцевым, который будет главным тренером нашей команды, кто сыграет в составе. Может, и я сыграю, если меня допустят к игре. Надо проверить все показатели, потом тренер решит», – сказал главный тренер СКА.
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