Роман Ротенберг: «Демидов – универсальный хоккеист, даже в защите может сыграть. Кросби может везде выйти, Федоров так играл»

Роман Ротенберг считает Ивана Демидова универсальным хоккеистом.

– по юниорам часто играл в центре. На какой позиции вы видите его в этом сезоне?

– Вы видели, как он забил гол с левого круга вбрасывания. По его амплуа нет вопросов.

Но дальше игра покажет. Бывает, у тебя выпадают 2-3 центральных. Ваня может заменить любого. Он может сыграть везде, даже в защите.

Это универсальный хоккеист. Такие есть в мировом хоккее. Например, – он может везде выйти. так играл.

Хоккей становится более универсальным. Нет ограничений, кто играет слева, справа, а кто – в центре.

Все идет к тому, что пять хоккеистов будут играть и в обороне, и в атаке, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.