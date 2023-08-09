Роман Ротенберг: «Демидов – универсальный хоккеист, даже в защите может сыграть. Кросби может везде выйти, Федоров так играл»
Роман Ротенберг считает Ивана Демидова универсальным хоккеистом.
– Демидов по юниорам часто играл в центре. На какой позиции вы видите его в этом сезоне?
– Вы видели, как он забил гол с левого круга вбрасывания. По его амплуа нет вопросов.
Но дальше игра покажет. Бывает, у тебя выпадают 2-3 центральных. Ваня может заменить любого. Он может сыграть везде, даже в защите.
Это универсальный хоккеист. Такие есть в мировом хоккее. Например, Сидни Кросби – он может везде выйти. Сергей Федоров так играл.
Хоккей становится более универсальным. Нет ограничений, кто играет слева, справа, а кто – в центре.
Все идет к тому, что пять хоккеистов будут играть и в обороне, и в атаке, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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