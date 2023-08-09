Роман Ротенберг: «Демидов – универсальный хоккеист, даже в защите может сыграть. Кросби может везде выйти, Федоров так играл»

Теги СКА Сидни Кросби Сергей Федоров НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Иван Демидов Хоккей

Роман Ротенберг считает Ивана Демидова универсальным хоккеистом.

Демидов по юниорам часто играл в центре. На какой позиции вы видите его в этом сезоне?

– Вы видели, как он забил гол с левого круга вбрасывания. По его амплуа нет вопросов.

Но дальше игра покажет. Бывает, у тебя выпадают 2-3 центральных. Ваня может заменить любого. Он может сыграть везде, даже в защите.

Это универсальный хоккеист. Такие есть в мировом хоккее. Например, Сидни Кросби – он может везде выйти. Сергей Федоров так играл.

Хоккей становится более универсальным. Нет ограничений, кто играет слева, справа, а кто – в центре.

Все идет к тому, что пять хоккеистов будут играть и в обороне, и в атаке, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

1 комментарий

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Jones
Только ради всего святого, не поставь его в защиту, Рома, хватит нам твоих выкрутасов, уйди из тренеров уже, стыдно за команду(
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+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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