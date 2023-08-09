Роман Ротенберг: «У СКА непростая система, универсальная система игры – много деталей. Она требует игрового мышления – ребята начинают понимать»
Роман Ротенберг назвал систему СКА сложной и универсальной.
СКА проиграл три из четырех матчей на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.
– Какая из трех линий у вас вызывает больше всего беспокойства после сочинского турнира?
– У нас универсальная система игры, очень много деталей.
Мы с тренерским штабом с первого дня все эти детали внедряем, и еще многое нужно внедрить.
Не хотел бы переходить на персоналии, на вратарей, защитников, нападающих. Все работают, всех подведем к общему знаменателю.
У нас непростая система. Она требует игрового мышления и правильного отношения на каждой тренировке. Но ребята уже начинают понимать.
Если вы посмотрите на наши игры, то в прошлом матче у нас было всего шесть потерь.
В хоккее золотое правило: меньше десяти потерь – это победа. Мы идем в правильном направлении все вместе, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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