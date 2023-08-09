Роман Ротенберг: «У СКА непростая система, универсальная система игры – много деталей. Она требует игрового мышления – ребята начинают понимать»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Sochi Hockey Open Хоккей

Роман Ротенберг назвал систему СКА сложной и универсальной.

СКА проиграл три из четырех матчей на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

– Какая из трех линий у вас вызывает больше всего беспокойства после сочинского турнира?

– У нас универсальная система игры, очень много деталей.

Мы с тренерским штабом с первого дня все эти детали внедряем, и еще многое нужно внедрить.

Не хотел бы переходить на персоналии, на вратарей, защитников, нападающих. Все работают, всех подведем к общему знаменателю.

У нас непростая система. Она требует игрового мышления и правильного отношения на каждой тренировке. Но ребята уже начинают понимать.

Если вы посмотрите на наши игры, то в прошлом матче у нас было всего шесть потерь.

В хоккее золотое правило: меньше десяти потерь – это победа. Мы идем в правильном направлении все вместе, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Логвинов
Мне кажется он сам ничего не понимает
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леха Л
Если система заключается в том чтобы каждый год вылетать от ЦСКА, а потом заново собирать состав, то это у них это очень хорошо получается. Система отлично отлажена и работает
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Crosier
Ротенберг как нибудь выйдет и скажет:"Хоккей знаете? Я придумал."
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
catcher69
Система - нипель...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrew Chepaylo
Ответ Егор Логвинов
Мне кажется он сам ничего не понимает
Тебе не кажется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий