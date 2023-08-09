Кожевников похвалил «Авангард»: «Клуб вывернулся в истории с Ткачевым и оперативно заменил Найта. Отличный пример для Уфы!»

Теги Авангард Салават Юлаев Антон Курьянов КХЛ Александр Кожевников Райан Спунер Владимир Ткачев 1995 Корбан Найт Хоккей

Александр Кожевников похвалил последние селекционные ходы «Авангарда».

– Башкирские болельщики уже жалуются, что вы выбрали их команду целью в этом сезоне...

– Наоборот, у меня симпатии к «Салавату». На протяжении ряда лет это была одна из самых атакующих и техничных команд Востока, хранитель еще наших традиций. Но в последнее время, к сожалению, что-то нарушилось. Не молчать же об этом.

– Что посоветуете «Салавату»?

– Просыпаться. Много критиковал «Авангард», там тоже нервно реагировали, но вы посмотрите, как этот клуб вывернулся в истории с Ткачевым и как оперативно заменил захандрившего Найта на другого североамериканского центрального – Спунера. В Омске Антон Курьянов и игроком был с хитринкой, и менеджером, видно, тоже...

Еще неделю назад мне казалось, что у «Авангарда» в этом сезоне будет такой же разобранный состав, как у «Салавата», а потолок этих клубов – первый раунд плей-офф. Но Омск за считанные дни сделал большой шаг вперед. Отличный пример для Уфы! – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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2 комментария

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Омич
Немного протрезвел что ли?
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sd4fmwrvz8
Ткачев просто не нашел вариант в НХЛ,а за 100 лямов в КХЛ он нафиг никому не нужен кроме Омска, тоже мне пример,посмотрим еще кто как будет играть сезон покажет!
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-1
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