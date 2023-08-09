Кожевников похвалил «Авангард»: «Клуб вывернулся в истории с Ткачевым и оперативно заменил Найта. Отличный пример для Уфы!»

Александр Кожевников похвалил последние селекционные ходы «Авангарда».

– Башкирские болельщики уже жалуются, что вы выбрали их команду целью в этом сезоне...

– Наоборот, у меня симпатии к « ». На протяжении ряда лет это была одна из самых атакующих и техничных команд Востока, хранитель еще наших традиций. Но в последнее время, к сожалению, что-то нарушилось. Не молчать же об этом.

– Что посоветуете «Салавату»?

– Просыпаться. Много критиковал «Авангард», там тоже нервно реагировали, но вы посмотрите, как этот клуб вывернулся в истории с и как оперативно заменил захандрившего на другого североамериканского центрального – . В Омске Антон Курьянов и игроком был с хитринкой, и менеджером, видно, тоже...

Еще неделю назад мне казалось, что у « » в этом сезоне будет такой же разобранный состав, как у «Салавата», а потолок этих клубов – первый раунд плей-офф. Но Омск за считанные дни сделал большой шаг вперед. Отличный пример для Уфы! – сказал двукратный олимпийский чемпион.