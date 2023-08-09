Кожевников похвалил «Авангард»: «Клуб вывернулся в истории с Ткачевым и оперативно заменил Найта. Отличный пример для Уфы!»
Александр Кожевников похвалил последние селекционные ходы «Авангарда».
– Башкирские болельщики уже жалуются, что вы выбрали их команду целью в этом сезоне...
– Наоборот, у меня симпатии к «Салавату». На протяжении ряда лет это была одна из самых атакующих и техничных команд Востока, хранитель еще наших традиций. Но в последнее время, к сожалению, что-то нарушилось. Не молчать же об этом.
– Что посоветуете «Салавату»?
– Просыпаться. Много критиковал «Авангард», там тоже нервно реагировали, но вы посмотрите, как этот клуб вывернулся в истории с Ткачевым и как оперативно заменил захандрившего Найта на другого североамериканского центрального – Спунера. В Омске Антон Курьянов и игроком был с хитринкой, и менеджером, видно, тоже...
Еще неделю назад мне казалось, что у «Авангарда» в этом сезоне будет такой же разобранный состав, как у «Салавата», а потолок этих клубов – первый раунд плей-офф. Но Омск за считанные дни сделал большой шаг вперед. Отличный пример для Уфы! – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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