Коньков об «Авангарде»: «Заменить Найта так же качественно вряд ли удастся на первых порах. Корбан и Спунер – игроки разного плана»
Сергей Коньков поделился мнением о переходе Райана Спунера в «Авангард».
– Корбан Найт расторг контракт по собственной инициативе и «Авангард» подписал вместо него Райана Спунера. Насколько это соизмеримая замена?
– Так произошло, что Найт принял решение расторгнуть контракт. Это было для всех неожиданно. Менеджмент искал варианты усиления и выбрал вариант со Спунером.
Понятно, что заменить Найта так же качественно, как он проявлял себя за эти годы в Омске, на первых порах вряд ли удастся.
Я думаю, что это игроки немного разного плана, поэтому время покажет, как адаптируется Спунер в новом коллективе, как он будет взаимодействовать с партнерами и как найдет общий язык с главным тренером Кравцом.
Понятно, что на него будет делаться ставка – в большинстве и во все остальные ключевые моменты, а уж как он себя проявит, зависит от него.
Для Спунера это второй приход в клуб с серьезными задачами с учетом его игры в Екатеринбурге.
Считаю, что для самого канадского игрока – это шаг вперед после минского «Динамо». Но самое главное – это адаптация, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.
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