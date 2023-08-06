Генменеджер «Сан-Хосе»: «Обмен Карлссона решает несколько задач. Мы получили двух форвардов, а драфт-пик укрепит систему качественными молодыми игроками»

Теги Питтсбург Монреаль Сан-Хосе Майк Грир НХЛ Эрик Карлссон Микаэль Гранлунд Майк Хоффман Ян Рутта Хоккей

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» назвал плюсы обмена Эрика Карлссона.

Калифорнийский клуб в сделке с участием Монреаля обменял шведского защитника в «Пингвинс».

По итогам обмена «Сан-Хосе» получил нападающих Микаэля Гранлунда и Майка Хоффмана, защитника Яна Рутту, а также выбор в первом раунде драфта НХЛ-2024.

Этот драфт-пик защищенный. Если выбор будет в топ-10, то «Питтсбург» оставит его себе, а «Сан-Хосе» получит выбор первого раунда-2025.

«Непросто обменивать хоккеиста такого калибра, как Эрик Карлссон, но этот трейд позволяет решить несколько задач для нашей организации.

Мы получили в наш состав двух нападающих, доказавших способность быть продуктивными в нападении на уровне НХЛ, а также укрепили нашу линию защиты.

Кроме того, приобретение выбора на драфте в первом раунде позволяет нам укреплять нашу клубную систему качественными молодыми игроками и дает нам финансовую гибкость по подписанию игроков в дальнейшем», – сказал генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир.

2 комментария

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Как бы этих двух форвардов потом менять не пришлось. У Хоффмана уже возраст, а Гранлунд в Питтсбурге не заметен был. Рутта - ровесник Карлсона.
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Ответ Why always me?!
Как бы этих двух форвардов потом менять не пришлось. У Хоффмана уже возраст, а Гранлунд в Питтсбурге не заметен был. Рутта - ровесник Карлсона.
Я думаю кого то из них до сезона попробуют до сезона турнуть
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