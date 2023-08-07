Кайл Дубас: «У «Питтсбурга» есть шанс на чемпионство – обмен Карлссона это подтверждает. Понимаю, что многие будут сомневаться в команде»

Теги Питтсбург Кубок Стэнли Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Кайл Дубас Хоккей

Кайл Дубас поделился мнением о переходе Эрика Карлссона в «Питтсбург».

Шведский защитник и обладатель «Норрис Трофи» в прошлом сезоне присоединился к «Пингвинс» в результате трехстороннего обмена с участием «Сан-Хосе» и «Монреаля».

«Это был достаточно длительный процесс с «Сан-Хосе». [Этот обмен] дает нам необходимую гибкость. Мы хотели улучшить вывод шайбы из нашей зоны, и Эрик умеет это делать.

Переход Эрика является подтверждением – у нас есть шанс и возможность на то, чтобы претендовать на чемпионство.

Понимаю, что многие люди будут сомневаться в команде. Мы верим», – сказал генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас.

АААААА, Карлссон все-таки перешел в «Питтсбург»! Закончится ли обмен десятилетия чем-то хорошим?

12 комментариев

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Ну если только песком засыпят соперников😄
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В паре с Грейвзом Карлссон может быть очень полезен, как был полезен в паре с Марком Мето. Если все будут здоровы, Питтсбургу по силам бороться за кубок. Правда, вратарская линия оставляет желать лучшего, мягко говоря.
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верю, что Эрик поможет лучше выводить шайбу из своей зоны, а вот остальные предположения Дубаса скорее из области фантастики.
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Искренне жаль в этой ситуации лишь Сида. Он не заслужил вид есть руины пиндофермы
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Ответ Wekil
В паре с Грейвзом Карлссон может быть очень полезен, как был полезен в паре с Марком Мето. Если все будут здоровы, Питтсбургу по силам бороться за кубок. Правда, вратарская линия оставляет желать лучшего, мягко говоря.
Начиная с 2019 года команда летит в первых раундах
В прошедшем сезоне вообще не попала в ПО при том что Кросби и Малкин играли без травм и очень хорошо
А сейчас видимо с «лучшим в мире специалистом по паровым машинам» прям победят
Хотелось бы чудес, но спорт часто рационален
Да и регулярка мягко говоря тяжелая будет ибо есть уже сложившиеся сильные команды,а ведь Баффало и Оттава тоже хотят свой кусок и у них есть ресурс
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Ответ Максим Макеев
Начиная с 2019 года команда летит в первых раундах В прошедшем сезоне вообще не попала в ПО при том что Кросби и Малкин играли без травм и очень хорошо А сейчас видимо с «лучшим в мире специалистом по паровым машинам» прям победят Хотелось бы чудес, но спорт часто рационален Да и регулярка мягко говоря тяжелая будет ибо есть уже сложившиеся сильные команды,а ведь Баффало и Оттава тоже хотят свой кусок и у них есть ресурс
Ну вот взяли двух зашитников, которые будут ведущими. Посмотрим, что будет. Я лично верю в последний поход, хочу верить.
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Ну да, так и вижу как Пенс выносят Вегас или Колорадо. У них ведь теперь такой Пронгер появился в обороне
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Дубас по итогу перешел из одного типа контендера в другой типа контендер
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Питтсбург в прошлом сезоне еле моменты реализовывал в регулярке, а после того как реализовывал охапку в свои пускал. Карлссон канеш решит эти проблемы)
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+ скинули балласт, ещё бы у Картера найти какую-нибудь аллергию)
- отдали пики
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