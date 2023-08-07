Кайл Дубас: «У «Питтсбурга» есть шанс на чемпионство – обмен Карлссона это подтверждает. Понимаю, что многие будут сомневаться в команде»
Кайл Дубас поделился мнением о переходе Эрика Карлссона в «Питтсбург».
Шведский защитник и обладатель «Норрис Трофи» в прошлом сезоне присоединился к «Пингвинс» в результате трехстороннего обмена с участием «Сан-Хосе» и «Монреаля».
«Это был достаточно длительный процесс с «Сан-Хосе». [Этот обмен] дает нам необходимую гибкость. Мы хотели улучшить вывод шайбы из нашей зоны, и Эрик умеет это делать.
Переход Эрика является подтверждением – у нас есть шанс и возможность на то, чтобы претендовать на чемпионство.
Понимаю, что многие люди будут сомневаться в команде. Мы верим», – сказал генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас.
АААААА, Карлссон все-таки перешел в «Питтсбург»! Закончится ли обмен десятилетия чем-то хорошим?
В прошедшем сезоне вообще не попала в ПО при том что Кросби и Малкин играли без травм и очень хорошо
А сейчас видимо с «лучшим в мире специалистом по паровым машинам» прям победят
Хотелось бы чудес, но спорт часто рационален
Да и регулярка мягко говоря тяжелая будет ибо есть уже сложившиеся сильные команды,а ведь Баффало и Оттава тоже хотят свой кусок и у них есть ресурс
- отдали пики