Кайл Дубас: «У «Питтсбурга» есть шанс на чемпионство – обмен Карлссона это подтверждает. Понимаю, что многие будут сомневаться в команде»

Кайл Дубас поделился мнением о переходе Эрика Карлссона в «Питтсбург».

Шведский защитник и обладатель «Норрис Трофи» в прошлом сезоне присоединился к «Пингвинс» в результате трехстороннего обмена с участием « » и «Монреаля».

«Это был достаточно длительный процесс с «Сан-Хосе». [Этот обмен] дает нам необходимую гибкость. Мы хотели улучшить вывод шайбы из нашей зоны, и Эрик умеет это делать.

Переход Эрика является подтверждением – у нас есть шанс и возможность на то, чтобы претендовать на чемпионство.

Понимаю, что многие люди будут сомневаться в команде. Мы верим», – сказал генеральный менеджер « » .

АААААА, Карлссон все-таки перешел в «Питтсбург»! Закончится ли обмен десятилетия чем-то хорошим?