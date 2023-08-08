Дубас о Летанге и Карлссоне: «Они отличные универсальные защитники. Не стал бы классифицировать их просто как оружие в атаке»

Теги Питтсбург Крис Летанг НХЛ Эрик Карлссон Кайл Дубас Маркус Петтерссон Райан Грейвс Хоккей

Кайл Дубас поделился мнением о Крисе Летанге и Эрике Карлссоне.

6 августа шведский защитник Карлссон присоединился к «Пингвинс» в результате трехстороннего обмена с участием «Сан-Хосе» и «Монреаля».

«Я бы не стал классифицировать их просто как оружие в атаке. Они оба отличные универсальные защитники.

Кроме того, у нас есть два игрока в лице Маркуса [Петтерссона] и Райана Грейвса, которые больше известны своей оборонительной игрой слева, так что это даст нам возможность увидеть, какие пары сочетаются лучше всего», – сказал генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас.

АААААА, Карлссон все-таки перешел в «Питтсбург»! Закончится ли обмен десятилетия чем-то хорошим?

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5 комментариев

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Ответ kazbek.sultanbek
Карлссон универсальный защитник? Он точно знает, кого выменял?
Да. Универсально атакует оба створа ворот одновременно)
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Карлссон универсальный защитник? Он точно знает, кого выменял?
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Хорошая шутка
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