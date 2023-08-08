Билялетдинов о Зарипове: «Один из самых креативных хоккеистов, которых я видел. Он делал очень непредсказуемые вещи, его фантазия была уникальной»

Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о Данисе Зарипове.

42-летний форвард ранее объявил о завершении карьеры.

«Когда я пришел в «Ак Барс», он уже играл здесь. Очень мобильный игрок – хорошее движение, катание быстрое. В то время он только начинал играть в тот хоккей, в который хотел. Потом он повзрослел, и когда я поставил его в звено к и , здорово раскрылся, и тройка получилась очень удачной, хорошей.

Думаю, это один из самых креативных хоккеистов, которых я видел. Он делал очень непредсказуемые вещи, его фантазия была уникальной – мог сотворить такое, что не каждому вообще в голову придет. В плане креатива он был очень силен.

Пожелания самые добрые – чтобы он нашел себя, потому что после хоккея надо перестраиваться на другую жизнь. Хотелось бы, чтобы он себя нашел, и нашел в хоккее – это его родное, он многие годы отдал хоккею. Думаю, он и сам это понимает, и от хоккея не уйдет никуда», – сказал главный тренер « » .