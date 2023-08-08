Воробьев о Зарипове: «Таких игроков – по пальцам одной руки пересчитать. Уровень мастерства всегда позволял ему показывать маленькие хоккейные чудеса»
Илья Воробьев поделился мнением о Данисе Зарипове.
Тренер Воробьев ранее работал с Зариповым в «Металлурге».
42-летний форвард ранее объявил о завершении карьеры.
«Таких игроков, как Данис, – по пальцам одной руки пересчитать. Выражение «Человек, который сделал себя сам» как раз про него.
Характер, талант, желание развиваться, работать над собой и подсказывать партнерам, создавать свое будущее своими руками уже сегодня – все это уникальное соотношение личностных качеств проявилось в Данисе.
Приятно было наблюдать за ним и в тренировочном процессе, и во время матчей – уровень мастерства всегда позволял ему показывать маленькие хоккейные чудеса самому и организовывать их другим.
Данису удалась редчайшая, успешная игровая карьера, с чем я его искренне поздравляю и, безусловно, желаю только удачи в дальнейших его начинаниях», – сказал Воробьев.
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