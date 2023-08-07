Зарипов о фразе «Балет устроили, ####### в рот»: «Рад, что она стала такой популярной. Это всегда воспринималось с улыбкой, даже после завершения того плей-офф»

Теги Ак Барс Металлург Мг Данис Зарипов КХЛ брань контент Хоккей

Данис Зарипов рад, что его фраза про балет стала популярной.

Напомним, в 2017 году форвард, выступавший за «Металлург», матом высказался об удалении в матче против СКА: «Сука, балет устроили, ####### в рот».

– Одним из главных мемов КХЛ стала ваша фраза про балет. Спустя годы это вспоминаете с улыбкой?

– Да это всегда воспринималось с улыбкой, даже после завершения того плей-офф. Стечение обстоятельств, случайность – все понимают, что это были эмоции. Рад, что эта фраза стала такой популярной (смеется).

– Вы, естественно, не знали, что вас снимают?

– Конечно, если бы знал, повел бы себя по-другому. Это был первый финал, когда на скамейке штрафников появились камеры, – сказал Зарипов.

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