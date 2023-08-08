Ян Коварж: «Мозякин и Зарипов – легенды, мы играли в очень красивый хоккей. Рад, что смог поиграть с ними, они всем все доказали»

Ян Коварж высказался об игре с Данисом Зариповым и Сергеем Мозякиным.

«Нас не сразу поставили вместе, но у нас игра пошла с самого начала. Я поиграл со многими ребятами, но и Данис – это легенды, мы играли в очень красивый хоккей.

Когда уехал из , то следил за ними, как у них складывается. Очень рад, что смог поиграть с ними, они всем все доказали. звал меня на прощальный матч, но я не смогу приехать.

Многое вспоминается за эти четыре года, Данис со всеми дружил, было приятно быть вместе в раздевалке. Самое главное, чтобы он нашел себя после хоккея. Данис – такой парень, что он обязательно что-нибудь придумает, и у него все получится. Знаю, что он очень ждет новый период своей жизни, пусть все будет удачно, и он будет счастливым», – сказал экс-нападающий « » .