Ян Коварж: «Мозякин и Зарипов – легенды, мы играли в очень красивый хоккей. Рад, что смог поиграть с ними, они всем все доказали»

Теги Металлург Мг Данис Зарипов Сергей Мозякин КХЛ Ян Коварж Хоккей

Ян Коварж высказался об игре с Данисом Зариповым и Сергеем Мозякиным.

«Нас не сразу поставили вместе, но у нас игра пошла с самого начала. Я поиграл со многими ребятами, но Сергей и Данис – это легенды, мы играли в очень красивый хоккей.

Когда уехал из КХЛ, то следил за ними, как у них складывается. Очень рад, что смог поиграть с ними, они всем все доказали. Данис звал меня на прощальный матч, но я не смогу приехать.

Многое вспоминается за эти четыре года, Данис со всеми дружил, было приятно быть вместе в раздевалке. Самое главное, чтобы он нашел себя после хоккея. Данис – такой парень, что он обязательно что-нибудь придумает, и у него все получится. Знаю, что он очень ждет новый период своей жизни, пусть все будет удачно, и он будет счастливым», – сказал экс-нападающий «Металлурга» Коварж.

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2 комментария

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Да было достойное трио в Магнитке
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Шикарная тройка была... Не хуже Морозов-Зиновьев-Зарипов... И очень жаль, что он не сможет приехать на этот прощальный матч... Конечно понятно по каким причинам!!!
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