Кожевников о натурализации: «Если люди хотят лишь получить на время гражданство, это бред человеческий. А потом начнут поливать нас, мы же не в первый раз в этом ошибаемся»

Александр Кожевников высказался о получении легионерами гражданства России.

Он отреагировал на информацию о том, что 5 иностранных игроков из хотели бы стать гражданами РФ.

«Давайте сначала с одной стороны зайдем: откуда я могу знать, какое их желание, или это работа агентов. Потому что с нашим ужесточением [лимита на легионеров] до трех игроков, естественно, начинают искать вариант.

Я до этого сказал, что если это от души и люди хотят здесь остаться, то это одна вещь, но если эти люди хотят лишь получить на время гражданство, сейчас смотрю, что все пошли по этой ерунде, ну, это бред человеческий. А потом начнут поливать нас, мы же не в первый раз в этом ошибаемся, и многие люди это делали: у нас дают гражданство, потом нас поливают, что безысходность какая-то, мы делаем для того, чтобы что-то спасти. Я против этого.

Если они женаты хотя бы россиянках, это одна вещь, а если они просто берут гражданство, а все родственники остаются в той же юриспруденции, что они и были, считаю, что это неправильно.

Если с семьей, то даем российское гражданство и верим, что вы остаетесь, а так, давать его налево и направо, ну, это неправильно», – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Агент Пилко о натурализации: «У нас есть 5 легионеров, которые хотели бы получить российский паспорт. С Буше пока такого разговора не было»