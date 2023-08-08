Федор Канарейкин: «Овечкин – главная фигура нашего хоккея. Он ей был, есть и будет»
Федор Канарейкин считает Александра Овечкина главной фигурой российского хоккея.
Капитан «Вашингтона» Овечкин идет на 2-м месте по голам в истории НХЛ (822), уступая лишь Гретцки (894).
«Овечкин – главная фигура нашего хоккея. Он ей был, есть и будет. Чтобы говорить о ком-то, кто может привлечь внимания больше, чем он, надо добиться таких же успехов. Хотя бы, чтобы рядом встать надо чего-то достичь.
Пока надо на нем сфокусироваться, тем более, что не достигнута последняя цель – побить рекорд Гретцки», – сказал заслуженный тренер России.
Хотя, о чем я.....Для страны нынче не то что " не можно" , а просто постыдно. Имеешь паспорт usa и 22 подносчиков снарядов , зацелованную эмблему вшей и жизнь удалась.
Ах, да ....Про четыре рекламных паузы в каждом периоде я забыл. Великий такого себе позволить не мог и пахал 3х20 по мужски. И без карбоно- графитовых клюшек- стрелялок. Ну да ладно....Убогим - убогое