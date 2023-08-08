Федор Канарейкин: «Овечкин – главная фигура нашего хоккея. Он ей был, есть и будет»

Федор Канарейкин считает Александра Овечкина главной фигурой российского хоккея.

Капитан « » Овечкин идет на 2-м месте по голам в истории (822), уступая лишь Гретцки (894).

« – главная фигура нашего хоккея. Он ей был, есть и будет. Чтобы говорить о ком-то, кто может привлечь внимания больше, чем он, надо добиться таких же успехов. Хотя бы, чтобы рядом встать надо чего-то достичь.

Пока надо на нем сфокусироваться, тем более, что не достигнута последняя цель – побить рекорд », – сказал заслуженный тренер России.