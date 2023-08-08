Маклеллан об усилении «Вашингтона»: «У нас было несколько разговоров на драфте. Посмотрим, к чему это приведет»

Генменеджер «Вашингтона» подтвердил, что хочет выменять форварда для топ-6.

Брайан Маклеллан заявил, что по-прежнему заинтересован в усилении команды в преддверии тренировочного лагеря, который откроется 20 сентября.

– У нас было несколько разговоров на драфте. Они могут быть продолжены, а могут и не продолжиться. Посмотрим, к чему это приведет.

– Позиция, которую вы хотите усилить, это форвард топ-6?

– Да, – сказал генеральный менеджер «Вашингтона».

«Вашингтон» хочет выменять форварда с целью омоложения топ-6. Кузнецов просил об обмене в этом году