Маклеллан об усилении «Вашингтона»: «У нас было несколько разговоров на драфте. Посмотрим, к чему это приведет»
Генменеджер «Вашингтона» подтвердил, что хочет выменять форварда для топ-6.
Брайан Маклеллан заявил, что по-прежнему заинтересован в усилении команды в преддверии тренировочного лагеря, который откроется 20 сентября.
– У нас было несколько разговоров на драфте. Они могут быть продолжены, а могут и не продолжиться. Посмотрим, к чему это приведет.
– Позиция, которую вы хотите усилить, это форвард топ-6?
– Да, – сказал генеральный менеджер «Вашингтона».
«Вашингтон» хочет выменять форварда с целью омоложения топ-6. Кузнецов просил об обмене в этом году
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