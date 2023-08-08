Маклеллан об усилении «Вашингтона»: «У нас было несколько разговоров на драфте. Посмотрим, к чему это приведет»

Теги Вашингтон НХЛ Брайан Маклеллан Хоккей

Генменеджер «Вашингтона» подтвердил, что хочет выменять форварда для топ-6.

Брайан Маклеллан заявил, что по-прежнему заинтересован в усилении команды в преддверии тренировочного лагеря, который откроется 20 сентября.

– У нас было несколько разговоров на драфте. Они могут быть продолжены, а могут и не продолжиться. Посмотрим, к чему это приведет.

– Позиция, которую вы хотите усилить, это форвард топ-6?

– Да, – сказал генеральный менеджер «Вашингтона».

«Вашингтон» хочет выменять форварда с целью омоложения топ-6. Кузнецов просил об обмене в этом году

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Как обычно, ни к чему.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий