Зарипов о рекорде по победам в Кубке Гагарина: «Не удивлюсь, когда кто-то его побьет. Раньше говорили, что Гретцки никто не догонит, а сейчас Овечкин на пятки наступает»
Данис Зарипов допускает, что его рекорд по числу побед в кубке Гагарина будет побит.
Бывший нападающий «Ак Барса» и «Металлурга» выиграл главный трофей КХЛ 5 раз.
– Скоро ваш рекорд в виде пяти Кубков Гагарина будет побит?
– Хоккей развивается, игр становится больше, как и голов – почему нет? Не удивлюсь, когда кто-то его побьет, это нормальное явление. Раньше все говорили, что Гретцки никто не догонит, а сейчас Сашка [Овечкин] на пятки наступает. Так же и в моем случае будет, – сказал Зарипов.
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