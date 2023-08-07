Зарипов о рекорде по победам в Кубке Гагарина: «Не удивлюсь, когда кто-то его побьет. Раньше говорили, что Гретцки никто не догонит, а сейчас Овечкин на пятки наступает»

Данис Зарипов допускает, что его рекорд по числу побед в кубке Гагарина будет побит.

Бывший нападающий « » и « » выиграл главный трофей 5 раз.

– Скоро ваш рекорд в виде пяти Кубков Гагарина будет побит?

– Хоккей развивается, игр становится больше, как и голов – почему нет? Не удивлюсь, когда кто-то его побьет, это нормальное явление. Раньше все говорили, что никто не догонит, а сейчас Сашка [ ] на пятки наступает. Так же и в моем случае будет, – сказал Зарипов.