Зарипов о рекорде по победам в Кубке Гагарина: «Не удивлюсь, когда кто-то его побьет. Раньше говорили, что Гретцки никто не догонит, а сейчас Овечкин на пятки наступает»

Теги Ак Барс Металлург Мг Вашингтон Данис Зарипов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ рекорды Кубок Гагарина Хоккей

Данис Зарипов допускает, что его рекорд по числу побед в кубке Гагарина будет побит.

Бывший нападающий «Ак Барса» и «Металлурга» выиграл главный трофей КХЛ 5 раз. 

– Скоро ваш рекорд в виде пяти Кубков Гагарина будет побит?

– Хоккей развивается, игр становится больше, как и голов – почему нет? Не удивлюсь, когда кто-то его побьет, это нормальное явление. Раньше все говорили, что Гретцки никто не догонит, а сейчас Сашка [Овечкин] на пятки наступает. Так же и в моем случае будет, – сказал Зарипов. 

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