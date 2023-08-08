Александр Завьялов: «Билялетдинов – великий тренер. Мне повезло, что я был его помощником»

Теги Витязь Зинэтула Билялетдинов КХЛ Александр Завьялов Чемпионат.com Хоккей

Александр Завьялов считает Зинэтулу Билялетдинова великим тренером.

Новый главный тренер «Витязя» высказался о работе помощником Билялетдинова.

– В вашей тренерской карьере выделяется работа помощником у Зинэтулы Билялетдинова. Что вы смогли почерпнуть у настолько легендарного тренера?

– Зинэтула Хайдарович – это великий тренер. Что у него взял? Этикет. Этикет во всем. Это этикет в тренировочном процессе, этикет в общении с игроками. Этикет в жизни. Вообще во всех аспектах – и неважно, спортивная это жизнь или нет.

Вы знаете, мне повезло, что я был помощником у такого тренера. И до сих пор, общаясь с ним, у нас есть определенные разговоры по всем темам – по спорту, по жизни.

– Он вас поздравил с назначением?

– Да.

– А советы какие-нибудь давал?

– Давайте это останется между нами (улыбается). Я считаю, у нас хорошие отношения. И я очень рад, что эти отношения продолжаются и что есть такой человек, который в определенную минуту поможет общением, – сказал Завьялов.

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